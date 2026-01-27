El nuevo sueldo de José Tomé: 62.555 euros anuales con los votos del PSOE de Monforte

El pleno del concello de Monforte de Lemos aprobó anoche una dedicación exclusiva para el alcalde no adscrito, José Tomé, de 62.555 euros brutos al año, gracias al voto de los ocho ediles del grupo municipal del PSOE y el suyo propio, como concejal no adscrito. Tras las denuncias por acoso sexual en el canal interno del partido, Tomé causó baja como militante en las filas socialistas, manteniéndose como regidor no adscrito en Monforte de Lemos (Lugo) y también continúa en la corporación provincial como diputado no adscrito.

Al dimitir como presidente de la Diputación de Lugo el pasado 30 de diciembre de 2025, Tomé perdió el salario que percibía por ese cargo en la institución. Según el espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025, conforme a las retribuciones de 2024, su salario anterior era de 78.750 euros brutos anuales. Por su parte, antes del pleno, Tomé aclaró que la cantidad que ahora percibirá como alcalde es «notablemente inferior al que percibía en la Diputación de Lugo —17.423 euros menos—», que para este año hubiese sido «de 79.978 euros brutos anuales».

En el pleno de Monforte, la propuesta para que Tomé pasase a percibir un salario con dedicación exclusiva como alcalde de Monforte salió adelante por nueve votos, mientras que votaron en contra los cuatro ediles del Partido Popular, los dos del BNG y el representante de Esperta Monforte. «Entendemos que deben remunerarse determinados cargos de gestión, pero dadas las circunstancias, en las que el alcalde dejó de cobrar un sueldo en la Diputación porque su partido decidió apartarlo por la denuncia de presunto acoso sexual, entendemos que lo ético y lo correcto sería dimitir y, en caso de no hacerlo, no asignarse unilateralmente semejante sueldo», apunta la portavoz del Partido Popular monfortino, Katy Varela.