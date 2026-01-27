Según Condé Nast Traveler
Estos dos pueblos de Galicia están entre los más románticos de España (y no, ninguno es Cariño)
Descubre por qué ambas localidades gallegas han sido seleccionadas por Condé Nast Traveler entre los mejores destinos españoles para viajar en pareja
No hace falta irse muy lejos para encontrar lugares que invitan a enamorarse y, en este sentido, Galicia rezuma encanto por doquier.
Precisamente hace unos días, dos localidades gallegas fueron seleccionadas por Condé Nast Traveler, la conocida publicación especializada en viajes, entre los pueblos más románticos de España.
Más allá de su gastronomía o de sus paisajes, son muchas las razones por las que merece la pena acercarse a ellas y descubrirlas. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todo lo que se ha dicho sobre ellas.
Qué hacer en Ribadeo en pareja
El primero de ellos es Ribadeo que, según la prestigiosa publicación, "irradia romanticismo a mansalva".
Entre sus platos fuertes destacan rincones tan emblemáticos como el faro de la Isla Pancha, las panorámicas del pueblo desde la Ría de Eo o la playa de las Catedrales a la que definen como un "paraíso lleno de acantilados, cuevas, arcos de piedra y corredores".
Pero más allá de lo recomendado por la revista, desde EL CORREO GALLEGO te proponemos un paseo por el barrio de San Roque, conocido por sus casas indianas; siguiendo por la Plaza de España, la Torre de los Moreno, el parque de la Atalaya, el puerto y O Cargadoiro, un antiguo embarcadero de mineral reconvertido en mirador.
Paralelamente, y además de acercarte a la playa de las Catedrales -cuya visita necesitas reservar previamente en la web de la Xunta-, puedes completar el viaje durmiendo en el faro de Isla Pancha y acercándote a Rinlo, un pueblo a unos escasos diez minutos con mucho encanto.
Más allá de sus encantos turísticos, Condé Nast Traveler también resaltan su gastronomía, definiendo a Ribadeo como "el templo del pulpo".
El fin del mundo, en Fisterra
Tal y como dice la publicación especializada en viajes, la frase "te llevaría al fin del mundo" cobra sentido en Fisterra, la segunda de las localidades gallegas seleccionadas entre las más románticas de España.
La "inmensidad" del océano la gastronomía local y un atardecer de esos que "dejan huella" son solo algunos de los reclamos turísticos que destaca Condé Nast Traveler.
Además de acercarte al faro de Fisterra, desde el que contemplar uno de los atardeceres más espectaculares de Galicia, recorrer la localidad y sus playas, merece mucho la pena acercarse hasta la Cascada do Ézaro y al Monte Pindo.
Los pueblos más románticos
Además de estas dos localidades gallegas, Condé Nast Traveler ha seleccionado también a los siguientes pueblos:
- Albarracín (Teruel)
- Cangas de Onís (Asturias)
- Tossa de Mar (Girona)
- Astorga (León)
- Valldemossa (Mallorca)
- Aranjuez (Madrid)
- Alquézar (Huesca)
- Pedraza (Segovia)
- Laguardia (Álava)
- Mijas (Málaga)
- Calella de Palafrugell (Gerona)
- Cudillero (Asturias)
- Binibeca Vell (Menorca)
- Besalú (Girona)
- Banyalbufar (Mallorca)
- Jerte (Cáceres)
- Olvera (Cádiz)
- Ciutadella (Menorca)
- Ronda (Málaga)
- Vejer de la Frontera (Cádiz)
- Garachico (Tenerife)
- Béjar (Salamanca)
- Etxalar (Navarra)
- Caleta de Sebo (La Graciosa)
- Consuegra (Toledo)
