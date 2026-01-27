La rentabilidad de los hoteles gallegos sigue a la cola pese al récord de pernoctas

Los hoteles de la comunidad volvieron a batir todos los registros durante el pasado 2025, sumando un nuevo récord histórico de turistas, con 5,3 millones, y de pernoctaciones, rozando las 10 millones. No obstante, pese al paulatino incremento que han ido registrando las tarifas medias diarias de estos establecimientos, que desde 2019 se han encarecido un 26,5%, el valor de una habitación en un hotel gallego continúa siendo el cuarto más bajo del conjunto del Estado, solo por delante de Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es la misma posición que ocupa la comunidad en el ránking de rentabilidad hotelera, es decir, lo que un establecimiento ingresa por cada una de las habitaciones que tiene disponibles; 38 euros en el caso gallego, muy lejos de los 90 que dibuja la media del conjunto estatal.

Así se desprende de la Encuesta de Coyuntura Hotelera publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un trabajo que corrobora que, como dice el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «Galicia está de moda». Cada año son más los viajeros que escogen la comunidad para disfrutar de sus vacaciones o de unos días de asueto, tanto llegados desde diferentes puntos del territorio estatal como del resto del mundo.

De hecho, durante 2025, el turista internacional realizó ya una de cada tres pernoctaciones en los hoteles gallegos. Un tipo de viajero que, por otra parte, favorece la desestacionalización turística dada su menor dependencia del calendario vacacional español. Así, en tan solo dos años, los viajeros fuera de la temporada alta aumentaron en 302.004 personas, un 8,2% más, concentrando más del 80% del crecimiento total de turistas entre ambos años. Un desplazamiento temporal en las llegadas que está estrechamente ligado al turismo extranjero.Y es que la cifra de viajeros llegados desde fuera de España más allá de julio y agosto creció un 16%, frente al alza del 3% del turismo nacional en ese periodo.

Precisamente, el Ejecutivo gallego quiso sacar pecho por estos datos. «Destaca especialmente el incremento fuera de temporada alta, en meses como el de diciembre, cuando el sector hostelero cerró con 21 millones de euros de ingresos, lo que supone un 8% más que en el año anterior», apuntan en una nota de prensa remitida a los medios, en la que subrayan también el crecimiento en meses como octubre o abril.

Sin embargo, el aumento de viajeros no ha ido acompañado de un avance equivalente en la estancia media, que se mantiene estable en torno a las 1,8 noches por turista. Una cifra que continúa por debajo de la media estatal, situada ligeramente por encima de las dos noches, y muy lejos de las comunidades con mayor orientación vacacional como Canarias, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, donde se superan holgadamente las tres noches por viajero.

Análisis comparado

En el caso de las comunidades del norte con las que Galicia suele compararse, la brecha resulta especialmente significativa. Tanto Asturias como Cantabria superaron las dos noches de media, al igual que el País Vasco. Unas diferencias que, aunque puedan parecer mínimas, tienen un impacto directo sobre el volumen de ingresos del sector, al multiplicarse por millones de visitantes a lo largo del año.

En este contexto comparado, los indicadores de rentabilidad hotelera vuelven a situar a Galicia en una posición claramente rezagada. En 2025, el ingreso medio por habitación disponible en los hoteles gallegos se situó en 38 euros, frente a los cerca de 50 euros registrados en Asturias y Cantabria y a los más de 60 euros del País Vasco. Una distancia que se mantiene incluso en los meses de mayor ocupación y que refleja una menor capacidad de generación de ingresos por plaza hotelera, pese al aumento sostenido de la demanda.

Los datos de años anteriores muestran además que esta brecha no es coyuntural. Desde 2019, Galicia no ha logrado converger con las comunidades del norte de España en ninguno de estos indicadores. De hecho, tras el repunte excepcional registrado durante la pandemia, la estancia media volvió a niveles previos e incluso inferiores, mientras que Asturias y Cantabria consolidaron valores más elevados de forma estable. En paralelo, el crecimiento de la rentabilidad hotelera en estas comunidades ha sido más intenso, ampliando la distancia respecto a Galicia.