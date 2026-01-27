Santalices, un presidente del Parlamento de récord: "Gracias a todos los que confiaron en mí"

Hace tiempo que el ourensano Miguel Santalices se convirtió en el presidente del Parlamento de Galicia más longevo en el cargo, pero fue este lunes, con la excusa de que se cumplen diez años de su toma de posesión, cuando aprovechó para echar la vista atrás y recordar esa trayectoria política. Y a la vez, dar las gracias por ella a los gallegos.

"Hoy no puedo más que agradecer a los que confiaron en mí para desempeñar este puesto", escribió en su redes sociales Santalices. En ese grupo incluyó "a todos los diputados y diputadas, personal de la Cámara, periodistas y a los gallegos y gallegas que, en defintiva, son los que nos traen hasta aquí y para los que siempre trabajamos en busca de una Galicia cada día mejor", apuntó.

Santalices asumió la presidencia un 26 de enero de 2016, entonces en sustitución de su compañera de filas Pilar Rojo, con la que había sido ya vicepresidente. Es el séptimo presidente del Pazo do Hórreo y el único que dirigió la Cámara en cuatro legislaturas diferentes. Antes que él, los más veteranos en el cargo habían sido Victorino Núñez (1990-1997) y José María García Leira (1997-2005), ambos durante dos legislaturas, algo menos de ocho años cada uno. Pero Santalices, además de dos legislaturas completas, empezó al final de una y en el año 2024 empezó otra, lo que lo convierte en un presidente de récord.

En medio, Antonio Rosón (UCD), Tomás Pérez Vidal (CP), Dolores Villarino (PSdeG) y Pilar Rojo (PPdeG) también ostentaron el argo, pero menos tiempo, aunque la pontevedresa Rojo rozó los siete años, antes de irse a Madrid de diputada.

"Me siento orgulloso cada día"

"Tal día como hoy tuve el honor de asumir la Presidencia del Parlamento de Galicia", inicia su escrito Santalices, una responsabilidad de la que confiesa sentirse "orgulloso cada día". En aquella toma de posesión había bromeado con que su padre también se sentiría orgulloso de él, "a pesar de que nunca seguí su consejo de no dedicarme a la política".

Esa era su carta de presentación en 2016, aunque en el fondo a Miguel Santalices ya lo conocían todos de sobra, pues era uno de los diputados más veteranos del hemiciclo. Y como diez años después mantiene su escaño, hoy suma también un par de récords más a su dilatada carrera política: es el parlamentario de mayor edad (cumplirá en marzo 71 años) y el que más tiempo lleva en la Cámara, desde 1997, casi dos décadas. Se puede decir que cuando se despertó el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso, Santalices no estaba allí. Pero cuando se desmayó Fraga, sí.

ADN galleguista

Miguel Ángel Santalices Vieira (Bande, 1955) es médico de profesión, licenciado en la USC, aunque como siempre reconoce, ejerció más bien poco, pues pronto se dedicó a la gestión y a la vida política. A pesar de su corta trayectoria profesional en medicina, fue intensa, como dan muestra algunas de las anécdotas que le gusta contar.

Pese a no ejercer, la sanidad sí marcó su carrera como gestor, ya que dirigió centros de salud, el Hospital Psiquiátrico de Toén o los hospitales de Vigo y Ourense. E incluso como político, estando en la Cámara, quedó en la retina de muchos su auxilio a Manuel Fraga cuando se desmayó durante el debate de estado de la autonomía de 2004.

Ourensano de raíces y vigués de adopción, pues lleva años como vecino de la ciudad olívica, Santalices empezó en política en el movimiento centrista de Ourense, junto a José Luis Baltar. Él fue uno de los impulsores de la integración dentro de Alianza Popular y un firme defensor del galleguismo dentro del actual Partido Popular. Su sensibilidad con el idioma y la cultura de Galicia es otro de los sellos de su trayectoria pública.

Huella en O Hórreo

Como presidente del Parlamento, sus ejes de trabajo siempre se centraron en abrir la institución al público, dar a conocer entre los gallegos la riqueza patrimonial y artística de la Cámara y la transparencia. Además, bajo su mandato se acometió la mayor reforma del edificio, con la reforma total de la entrada y una mayor accesibilidad. También le tocó lidiar con la pandemia, que encapsuló a los diputados entre mamparas.

Pero su paso por el Parlamento también deja patente su pasión por la pintura (le gusta hacer visitas guiadas por los pasillos de O Hórreo para mostrar algunos de sus cuadros favoritos, como O can azul de Quessada), su sentido del humor cargado de retranca, la campanilla que tocaba en su día para apaciguar los gritos o la introducción de sus 'desayunos cardiosaludables' en la sala de prensa, donde el pan con tomate y aceite le fue ganando terreno a la bollería. Vida sana para llegar a ser tan longevos, al menos en la política, como él.