Una institución gallega se lanza al 'streaming' con su propio "Netflix provincial"

Galicia y Netflix parecen tener una más que marcada vinculación. Prueba de ello es que la comunidad se ha convertido últimamente en un gran escenario para la plataforma roja, rodando ficciones como 'Animal', 'Clanes' o el reciente anuncio de 'Lobo'.

Pues bien, el vínculo entre la comunidad y la plataforma de 'streaming' parece dar un paso más y es que una institución gallega ha decido ir más allá y crear su particular "Netflix provincial" a la gallega.

Se trata de la Deputación de Pontevedra que ha lanzado DepoPlay, un canal digital propio orientado a difundir contenidos audiovisuales relacionados con la actividad institucional y con la provincia.

"Trátase dunha nova plataforma, que se enmarca na estratexia de dixitalización e modernización das canles de comunicación do organismo provincial, coa que imos seguir avanzando na nosa máxima de tender pontes e estar preto da cidadanía", señaló el presidente provincial, Luis López, que esta nueva plataforma abre "unha nova vía de difusión adaptada aos hábitos actuais do consumo audiovisual".

A través de la plataforma se emitirán eventos en directo, así como contenidos relacionados con la provincia del deporte, curiosidades, vídeos relacionados de turismo o del Museo de Pontevedra, audiovisuales sobre la acción de gobierno, o también piezas relacionadas con la igualdad, la cultura, la lengua, el medio natural o la juventud.

DepoPlay está disponible desde este miércoles a través de https://play.depo.gal y funciona bajo demanda, tanto de emisiones en directo como de contenidos grabados, y es libre y accesible a través de diferentes dispositivos. Además, también se organiza por temas, para facilitar la visualización, y cuenta con un buscador de contenidos.