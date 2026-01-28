Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre galeríasJuicio Antonio CostaHuelga de busesNueva borrascaExpropiaciones IDIS
instagram

Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar

La Guardia Civil tuvo que retirar manualmente la nieve con palas en el Alto do Cabalo para que las ruedas pudiesen traccionar

Auxiliados un autobús y seis turismos atrapados por la nieve en la OU-310 en Vilardevós

Auxiliados un autobús y seis turismos atrapados por la nieve en la OU-310 en Vilardevós

Guardia Civil

Lucila González

Ourense

La alerta naranja por nevadas en la montaña de Ourense dejó incidencias a primera hora de este miércoles. La Guardia Civil tuvo que auxiliar a seis vehículos que quedaron atrapados en la carretera que une Verín con Vilardevós, a la altura de O Alto do Cabalo, uno de los puntos más expuestos a las inclemencias meteorológicas en el municipio.

El aviso se produjo alrededor de las 07.15 horas, cuando un microbús, dos furgonetas de reparto y varios turismos no pudieron continuar la marcha debido a la intensa nevada. Los vehículos se vieron obligados a detenerse en el arcén y no lograban reincorporarse a la calzada al patinar sobre la nieve, lo que hizo necesaria la intervención de los agentes.

La Guardia Civil tuvo que retirar manualmente la nieve con palas en la zona de rodadura y empujar los vehículos para que recuperasen la tracción y pudieran avanzar con seguridad.

Auxiliados un autobús y seis turismos atrapados por la nieve en la OU-310 en Vilardevós

Auxiliados un autobús y seis turismos atrapados por la nieve en la OU-310 en Vilardevós

Guardia Civil

La alcaldesa de Vilardevós, Eva Pérez Gamote, explica que el Alto do Cabalo fue «el punto más complicado a primera hora de la mañana», aunque destaca la rápida respuesta de los servicios de emergencia. «Avisé al 112 sobre las 7.10 horas por la dificultad que presentaba la carretera y actuamos de inmediato con Protección Civil y con el tractor del Concello para retirar la nieve. En poco tiempo se restableció la normalidad», señaló.

Noticias relacionadas

Gamote indica que el problema común a todos los vehículos fue que no conseguían subir debido a la falta de adherencia en la calzada. Además explica que en el microbús solo viajaba el conductor, aún no se habían recogido niños para el trayecto escolar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
  2. El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
  3. Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
  4. Borrasca Joseph: suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago
  5. La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros
  6. Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas
  7. Una ciudad gallega, finalista a mejor Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler
  8. Ingrid' azota Galicia: prohibido el tráfico de camiones entre Ourense y Santiago

El TSXG mantiene la pena de 26 años para el asesino de la lucense Cristina Cabo tras la vista de apelación

El TSXG mantiene la pena de 26 años para el asesino de la lucense Cristina Cabo tras la vista de apelación

La Xunta compromete acceso a red móvil e internet a más de 200 núcleos rurales: "Puede servir para asentar población"

La Xunta compromete acceso a red móvil e internet a más de 200 núcleos rurales: "Puede servir para asentar población"

Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar

Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar

Una institución gallega se lanza al 'streaming' con su propio "Netflix provincial"

Una institución gallega se lanza al 'streaming' con su propio "Netflix provincial"

El sector ganadero gallego continúa las protestas contra el tratado UE-Mercosur: «Pone en riesgo el futuro del medio rural»

El sector ganadero gallego continúa las protestas contra el tratado UE-Mercosur: «Pone en riesgo el futuro del medio rural»

Muere la gallega Susi Seoane a los 55 años, enferma de ELA y el rostro de la lucha contra esta enfermedad en la comunidad

Muere la gallega Susi Seoane a los 55 años, enferma de ELA y el rostro de la lucha contra esta enfermedad en la comunidad

"La vivienda expulsa de una vida digna": ya es el principal factor de exclusión social en Galicia

Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje

Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
Tracking Pixel Contents