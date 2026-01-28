El paso de ‘Joseph’ por Galicia arroja un resultado de más de 1.200 incidencias

Galicia comienza a recuperar la calma tras el paso de la borrasca de alto impacto Joseph que llevó a la Xunta a declarar la alerta roja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y el noroeste de Ourense. Las intensas precipitaciones y las fuertes rachas de viento obligaron a los efectivos de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) a emplearse a fondo para dar cobertura a las más de 1.200 incidencias que el frente de bajas presiones provocó en la comunidad desde las primeras horas del pasado lunes.

El periodo en el que más complicaciones se produjeron tuvo lugar entre las 18.00 horas del lunes y el 08.00 de ayer. La central de emergencias contabilizó en ese periodo más de 800 incidencias, concentrándose especialmente en el interior gallego. Si bien, por provincias Pontevedra, con 384 avisos y A Coruña, con 268, fueron las que registraron un mayor número de incidentes.

En la provincia de A Coruña se registraron numerosos episodios de inundaciones, caída de árboles y cortes viales. Por ejemplo, en Val do Dubra, donde un reguero anegó una vivienda y el aparcamiento del colegio Xacinto Amigo Leira. Mientras, los equipos de emergencias municipales de diferentes concellos se vieron obligados a retirar árboles caídos y obstáculos que habían provocado el corte de la circulación en carreteras secundarias. Precisamente, en la calzada es donde Joseph ha causado mayores molestias a los gallegos, con hasta 164 accidentes provocados por el granizo o las trombas de agua. Entre los más aparatosos, destaca una colisión múltiple en la AP-9 —a la altura de Oroso— en la que se vieron implicados más de 20 vehículos.

En el ámbito de la movilidad, el servicio ferroviario entre Ourense y Santiago, suspendido desde las primeras horas del lunes, permaneció cerrado a lo largo de toda la jornada de ayer debido a las condiciones meteorológicas adversas. Si bien, se logró restablecer la circulación en la línea entre Vigo-Redondela y Tui y entre Guillarei y Ourense. Lo mismo ocurrió en la red de vía estrecha entre Ferrol y Ribadeo y la conexión de la comunidad con Asturias

En Pontevedra, el desbordamiento del río Umia en Caldas de Reis afectó a varios vehículos estacionados e inundó garajes cercanos a su cauce. El incremento del caudal fue un problema también en Portas, donde varios conductores se vieron sorprendidos por la crecida del río Chaín, obligando a Guardia Civil y Protección Civil a rescatar un conductor que se había quedado atrapado en su vehículo.

En Ourense, la provincia que acumuló ayer un menor número de incidencias con 64, se cortaron tres carreteras en el municipio de Verín y los alcaldes de A Arnoia y Baños de Molgas restringieron el acceso a áreas recreativas cercanas al cauce del río Arnoia debido a su crecimiento.

En la provincia de Lugo, donde se registraron hasta 95 incidentes, cabe reseñar el derrumbe del puente de Aceña en el término de municipal de Navia de Suarna por la fuerza del río Navia. La Diputación evalúa ya los daños para poder encargar su reconstrucción con la mayor premura posible.

Precipitaciones casi de récord

Más allá de las incidencias, el registro de precipitaciones llevado a cabo por Meteogalicia da buena fe de la fuerza con la que Joseph impactó en Galicia. Aunque las acumulaciones durante el día de ayer no fueron especialmente elevadas ,con el valor máximo de 35,7 l/m2 registrado en Vilardevós, a lo largo de la jornada del lunes, la estación meteorológica de Forcarei almacenó 155,8 l/m2 . Algo menos en Val do Dubra, donde se llegaron a acumular 132.4 l/m2 en 24 horas .

Cabe recordar que el récord histórico de precipitaciones en la comunidad se batió en 2024, cuando la borrasca Aitor dejó 187 l/m2 en la estación de Meteogalicia en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes. Unos registros de los que no se alejó en exceso Joseph.

Al cierre de la edición, la Xunta mantenía activo el Plan Inungal para monitorizar los cauces clave. En la provincia de A Coruña se vigila el río Tambre en Oroso, Santiago y Trazo; el Mandeo en Coirós; el Anllóns en Cabana; el Ulla en Ames y A Pobra do Caramiñal y el Grande en Vimianzo. Mientras en Pontevedra, la vigilancia se lleva a cabo en el Umia en Ribadumia, Cambados, Vilanova y Caldas de Reis; el Lérez en Sanxenxo; el Verdugo en Redondela y el Tea en Mondariz y Ponteareas.

Para el día de hoy se espera que las precipitaciones continúen pero de forma mucho más leve. Si bien, Meteogalicia mantiene la alerta naranja en la costa por olas y el aviso amarillo en la montaña lucense y el sureste de la provincia de Ourense por nieve. En este sentido, la DGT ha recomendado a los conductores «mantenerse informado, además de ir equipados con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas», ya que las nevadas podrían afectar a la circulación en carreteras secundarias pero también en vías de altas prestaciones como la A-6.