Rueda deriva al Gobierno la responsabilidad por la situación sanitaria y la oposición lo acusa de "escapismo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha derivado al Gobierno central la responsabilidad por la situación sanitaria, que la oposición ha calificado de "colapso", por lo que la líder del BNG, Ana Pontón, le ha acusado de "escapismo". En el pleno del Parlamento de este miércoles, Rueda ha reprochado a Pontón, que en su petición de explicaciones a la Xunta no diga "ni una sola palabra contra la huelga de los médicos por la falta de voluntad negociadora del Ministerio de Sanidad" que está provocando la suspensión de "muchísimos actos médicos".

Pontón ha instado a Rueda a que "por una vez ejerza como presidente" y tome medidas para solucionar la situación de una Atención Primaria "desbordada", y acabar con el "colapso" en las Urgencias que se están convirtiendo en un "calvario" para los pacientes.

Así ha transcurrido la primera sesión de control de este año, sin novedad respecto a otras muchas de 2025, en la que el propio Rueda ha dicho sentirse "apesadumbrado y melancólico" porque "todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía". "Entiendo que usted critique la actitud de la Xunta, lo que no puedo entender es su silencio cobarde contra la actitud del Ministerio de Sanidad", ha replicado a Pontón, al tiempo que ha puesto en valor que el Gobierno gallego dedica, en el presupuesto para este año, "un cincuenta por ciento más que el bipartito", el Ejecutivo de PSdeG y BNG entre 2005 a 2009.

Según ha destacado Rueda, hay "un 28 % más de plazas" y 163 nuevas plazas en Atención Primaria para este año, lo que demuestra que la Xunta está "gestionando para intentar mejorar", mientras que el BNG solo está en "la algarada, la incoherencia y la cobardía" y "siempre pone mal" la sanidad gallega, que es "una de las mejores que tenemos en España", ha aseverado. La portavoz nacional del BNG Rueda ha acusado a Rueda de hacer un "ejercicio de escapismo político" por echarle la culpa "a las personas que enferman por encima de sus posibilidades, los médicos que hacen huelga o la ciudadanía que se manifiesta", como la convocatoria de la plataforma SOS Sanidade Pública para el fin de semana.

Sobre la financiación autonómica y el "trigo"

También el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha planteado a Rueda qué va a hacer ante el "clamor" que cree que habrá este fin de semana en Santiago en defensa de la sanidad pública y ha instado al presidente gallego a aprovechar la oportunidad "histórica" de la propuesta de financiación autonómica del Gobierno para mejorar los servicios públicos.

Besteiro ha reclamado a Rueda que abandone su "seguidismo" de la dirección del PP en esta materia y demuestre "valentía política" para sentarse a negociar con el Gobierno central, ya que considera que la propuesta inicial de 500 millones de euros para Galicia podría incrementarse hasta los 900 millones. Así que le ha pedido un "acto de liderazgo" y que ejerza como presidente de la Xunta en lugar de la "cobardía política" de seguir las directrices de su partido.

La respuesta de Rueda ha sido que, aunque todo es mejorable, los servicios públicos en Galicia funcionan mejor que los de España "porque no están dirigidos por corruptos como el señor Ábalos; ni por incapaces como el señor Puente; ni soberbios como el señor Sánchez". En este sentido, ha criticado al Gobierno por su gestión tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) y ha preguntado a Besteiro si es capaz de asegurar a los gallegos que la decisión de reducir la velocidad de los trenes en algunos tramos no se debe a que "antes iban demasiado rápido para ir seguros" y a que ahora "no saben si es seguro o no" ir en tren.

El líder del PSdeG ha insistido en reclamar a Rueda que aclare "cuál es su modelo de financiación autonómica" para Galicia y ha recurrido a un refrán para decirle que no le importa que le llame "gorrión" si le da "trigo", en referencia a una respuesta. Pero la réplica de Rueda ha sido dirigirse a Besteiro como "señor gorrión" y darle "trigo" criticando la propuesta de financiación, aparte de asegurar que la Xunta no se va a dejar "chantajear" como cree que está haciendo el Gobierno por los independentistas catalanes.