El sector ganadero gallego continúa las protestas contra el tratado UE-Mercosur: «Pone en riesgo el futuro del medio rural»

«Para defender el campo, para defender Galicia y para decir no al tratado con Mercosur». Este es el móvil que lleva al sector ganadero gallego a retomar las protestas contra el acuerdo económico entre la Unión Europea y Mercosur.

Las dos asociaciones que convocaron las tractoradas que se prolongaron durante diez días en el centro de Lugo, Gandeiros Galegos da Suprema —que agrupa a productores de carne de Ternera Gallega Suprema— y Agromuralla —asociación de productores de leche de las provincias de Lugo y A Coruña— organizan nuevas movilizaciones para este jueves, frente a la Delegación Territorial de la Xunta en Lugo, en la Ronda da Muralla.

La concentración, para la cual también piden el apoyo de la ciudadanía, comenzará a las 11.30 horas en el lugar que se convirtió en el epicentro de las protestas de los ganaderos de la provincia de Lugo contra el tratado comercial hace poco más de una semana. «Este tratado nos afecta a todos. Pone en riesgo a nuestras explotaciones, el futuro del medio rural, la seguridad alimentaria, el empleo y el porvenir de Galicia. No solo es un problema del campo, es un problema de país», expresó a la agencia Efe Santiago Rego, presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.

«Llevamos años produciendo bajo unos controles rigurosos de calidad, de bienestar animal, medioambientales, sanitarios y de trazabilidad, precisamente para hacerle llegar al consumidor lo mejor. Un producto de calidad, un producto de proximidad y, sobre todo, un producto seguro», apuntó. A través de la firma de este acuerdo entre Europa y América, dice, «se le quiere facilitar la entrada a unos productos procedentes de países del Mercosur que no cumplen las mismas normas, ni sociales, ni medioambientales, ni sanitarias». Es por ello que el sector ganadero gallego ve muy complicado poder «competir en igualdad de condiciones».

Aunque el acuerdo fue firmado hace unos días en Paraguay, «gracias a la movilización y a la presión del sector primario», el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el texto del tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para asegurar que se adapta plenamente al derecho comunitario. En la práctica, esa decisión por parte del Parlamento Europeo supone dilatar durante un largo período de tiempo, que podría ir de 18 a 24 meses, la aplicación de ese tratado comercial.

Sin embargo, «la mayor sorpresa, y preocupación al mismo tiempo, es que la Comisión Europea amenaza con poner en marcha el tratado de manera provisional, sin esperar a la resolución judicial», una «decisión irresponsable» y que «ignora al sector primario, a la Justicia europea y a la ciudadanía», lamenta Rego. Ello podría suponer «unas consecuencias irreversibles» para el campo gallego, según su criterio, por lo que aboga por «más que nunca» unirse agricultores, ganaderos, consumidores, familias y todos los vecinos del rural y de la ciudad, porque «la unión hace la fuerza».