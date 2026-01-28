Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSXG mantiene la pena de 26 años para el asesino de la lucense Cristina Cabo tras la vista de apelación

El alto tribunal gallego apoya la aplicación de los agravantes de alevosía y ensañamiento, y sostiene le causó 47 lesiones con un cuchillo

Fue condenado en mayo a esta pena de prisión y a la expulsión del país una vez acceda al tercer grado

El autor confeso del asesinato durante el juicio, en mayo de 2025.

El autor confeso del asesinato durante el juicio, en mayo de 2025. / Carlos Castro - Europa Press

I.D.P.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena contra José Uriel Valencia, el hombre que asesinó en 2022 a Cristina Cabo, una mujer de 42 años que regentaba una tienda de productos ecológicos en el barrio de A Milagrosa de Lugo, y cuyo juicio se celebró en mayo. Tras rechazar el recurso presentado por la defensa del asesino confeso, el alto tribunal gallego mantiene una pena de 26 años de prisión.

El hombre había confesado la autoría tras su detención y fue condenado tras varios días de tenso juicio. El proceso intentó dilucidar si se había producido un asesinato o un homicidio, ya que el procesado alegaba legítima defensa y trastorno mental transitorio debido al elevado consumo de drogas y alcohol en la noche de los hechos.

Para el jurado, quedó probado que hubo alevosía y ensañamiento en el ataque a la mujer, que murió desangrada después de que le infligiera 47 heridas con un cuchillo en su propia casa, adonde habían acudido juntos para mantener relaciones sexuales después de conocerse en un pub del centro histórico de la ciudad. También fue considerado culpable de robo, ya que al hombre sustrajo una bicicleta y un ordenador de la víctima, que se llevó cuando se marchó de la casa, donde la dejó herida de gravedad.

Penas proporcionadas

Por todo ello, concluye la sentencia que está justificada la pena por «el reproche que merece la conducta del acusado materializado en el número de puñaladas asestadas a la víctima y el aprovechamiento de tal circunstancia para registrar el domicilio y apoderarse de los efectos que sustrajo».

La sentencia inicial, y que, por tanto, se mantiene, ratificaba la pena de 22 años de cárcel por el asesinato y la de 4 años por el robo; además, el procesado será expulsado del país una vez que acceda al tercer grado o a la libertad condicional sin que pueda regresar en el plazo de 10 años. Sobre la sentencia del TSXG cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

TEMAS

