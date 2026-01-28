"La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna": ya es el principal factor de exclusión social en Galicia

En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación compartida por buena parte de la sociedad. El incremento de los sueldos no es paralelo al del precio de los alquileres, impera la ley de la oferta y la demanda en un panorama adverso en el que ya uno de cada cuatro hogares gallegos presenta algún indicador de exclusión residencial. La situación es grave: más de 78.000 familias, en torno al 7%, soportan gastos excesivos derivados de la vivienda que los sitúan por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar el alquiler o la hipoteca.

"La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna", señaló este miércoles el coordinador técnico del informe para la Fundación FOESSA, Thomas Ubrich, quien presentó la última radiografía de la exclusión social de la comunidad gallega de la mano de los representantes de las cinco Cáritas Diocesanas en Galicia. Entre 2018 y 2024 - año al que se refieren los datos del informe-, el precio de los inmuebles aumentó un 21% y el de los arrendamientos un 28%, algo que, apuntó, "está muy por encima del crecimiento de los ingresos reales". "La vivienda se ha convertido en un auténtico cuello de botella para la integración social", alertó en un acto en Santiago.

La realidad es compleja. El 12,7% de la población gallega está en una situación de exclusión social, un porcentaje que desciende en los últimos años. En la cara b de esta moneda, "el espacio de la integración muestra un deterioro muy significativo", incrementándose la integración precaria, es decir, aquella "en la que las personas no están formalmente excluidas, pero viven en una situación de vulnerabilidad constante". Esta afecta, según detalla el informe, al 43,8% de la población.

"Cuando casi la mitad de la población vive en equilibrio inestable, cualquier crisis puede empujarla rápidamente hacia la exclusión severa", alegó Ubrich. Esto tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, afectando especialmente a la soledad, el debilitamiento de los vínculos y la salud. El 18% de los residentes en la comunidad presenta problemas de exclusión en ciudados de la salud. En este sentido, el informe refleja que, "mientras que en otras comunidades el problema es la falta de recursos, en Galicia destaca la falta de asistencia médica por enfermedad grave o crónica".

Por otro lado, cuestionado Ubrich sobre la medida adoptada por el Gobierno para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, calificó la decisión de "muy positiva". "Van a poder acceder en mayor medida a sus derechos", aseguró. Además, ilustró esta cuestión con cifras, detallando que, dentro de las personas de nacionalidad extranjera, la situación de exclusión se multiplica en un 70% entre aquellas en situación administrativa irregular.