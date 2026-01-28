La Xunta compromete acceso a red móvil e internet a más de 200 núcleos rurales: "Puede servir para asentar población"
Reclama al Gobierno central que la telefonía móvil sea un servicio universal de las telecomunicaciones
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reiteró este miércoles el compromiso de su Gobierno con el rural y con el acceso a la red de telefonía móvil e internet en todos los núcleos de población porque "las telecomunicaciones son hoy en día un servicio fundamental" y sirven para "asentar población".
Lo hizo durante una visita a la nueva torre de telefonía instalada en el ayuntamiento ourensano de Leiro, en la que puso en valor el trabajo realizado para dotar de cobertura e internet a 210 núcleos aislados del rural en los que residen más de 5.000 personas. En este sentido, reivindicó la inversión de 10,6 millones de euros para construir 68 torres en 48 ayuntamientos y ejecutar la acometida eléctrica necesaria para acercar el servicio a los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo insistió en que la mejora de las telecomunicaciones permitirá asentar población en el rural y aprovechar nuevas oportunidades como puede ser "atraer a nómadas digitales". A este respecto, hizo hincapié en que la Xunta lleva años reclamando al Gobierno central que la telefonía móvil sea considerada un servicio universal de las telecomunicaciones.
