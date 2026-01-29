Besteiro reclama una comisión de investigación en el Parlamento sobre el acuerdo entre Xunta y Altri

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este jueves en el Parlamento de Galicia una comisión de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se firmó la memoria entre Impulsa -participada en un 40 % por la Xunta- y la multinacional Altri para la implantación de una planta macrocelulosa en el municipio lucense de Palas de Rei.

La principal complicación viene dada porque los partidos de la oposición ya no pueden impulsar esta legislatura ninguna comisión de investigación sin el apoyo del PP, al haber gastado ya esta baza para analizar la contratación pública de la Xunta. Con todo, los socialistas insisten en que "es importante" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dé explicaciones públicas "sobre un acuerdo que el propio Gobierno gallego admite ahora que se firmó al margen del control administrativo".

Besteiro denunció, asimismo, las negativas de la Consellería de Facenda a ofrecer información sobre el citado acuerdo al defender que la sociedad Impulsa era mayoritariamente privada y pone el foco en "la gravedad" que supone que ahora alegue "desconocer" el contenido del mismo. Para él, esta argumentación para no aportar la documentación supone un hecho "extremadamente grave" desde el punto de vista político e institucional.

"No es creíble que la Xunta no sepa qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Si no lo sabe el problema es gravísimo y si lo sabe y no lo explica, también", sentenció. Poro ello, considera "imprescindible" que quien era presidente de la Xunta en el momento de la firma, Alberto Núñez Feijóo, y su conselleiro, Francisco Conde, hoy diputados en el Congreso, "comparezcan en una Comisión de Investigación en la Cámara autónoma para explicar "quién firmó, con qué contenido, con qué mandato político y con qué consecuencias para Galicia".