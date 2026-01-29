Galicia prorroga durante un mes más las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa

Finalmente, febrero no se estrenará libre de medidas preventivas contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), como estaba previsto. La Consellería do Medio Rural ha decidido ampliar, por lo menos, durante un mes más las restricciones para hacer frente a la enfermedad del ganado vacuno.

Según detalla la Xunta en un comunicado remitido a los medios, la comunidad permanecerá blindada desde el próximo lunes, 2 de febrero, hasta el 1 de marzo, ambos incluidos. Aunque este período podría seguirse prolongando, según sea la evolución epidemiológica de la enfermedad. El Ejecutivo gallego destaca que, a pesar del avance favorable de la situación en Cataluña, la aparición de nuevos casos de DNC en Francia aconseja mantener las medidas cautelares establecidas en Galicia respecto de esta dolencia, tras el análisis del riesgo sanitario existente actualmente y con el objetivo final de seguir salvaguardando y protegiendo la cabaña bovina gallega.

Continúan las mismas medidas

De esta forma, sigue permitida la celebración de ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con fines comerciales, pero solo con animales procedentes de explotaciones gallegas. A mayores, los vehículos que vengan de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpiados, desinfectados y desinsectados. En cuanto a la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, deberán tener la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

Además, permanece vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia con destino a vida. Estas tres semanas de precaución cursan desde su incorporación a la explotación de destino a Galicia. La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de manera cautelar durante el mismo período de tiempo. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Por supuesto, es de obligado cumplimiento desinsectar a todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente a matadero. Los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural realizarán todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.