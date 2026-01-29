Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mal tiempo no da tregua en Galicia: vuelve la alerta amarilla a toda la comunidad

La Xunta mantiene en seguimiento el caudal de siete ríos ante el riesgo de inundaciones

Un temporal azota la capital gallega con fuertes lluvias

Un temporal azota la capital gallega con fuertes lluvias / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

El mal tiempo no da tregua en la comunidad gallega. La lluvia seguirá siendo parte del paisaje en los próximos días. Tampoco la nieve y el viento parece que vayan a parar, según advierte el boletín de avisos de MeteoGalicia.

El interior de la provincia de Pontevedra se vuelve a llevar la peor parte de las lluvias y es que mañana estará en alerta amarilla por acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Este aviso también estará activo en el suroeste de A Coruña, interior de Pontevedra y el Miño a su paso por esta provincia por acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, en las montañas de Lugo y Ourense se esperan acumulaciones de nieve de alrededor de cinco centímetros en puntos situados por encima de los 1000 metros, por lo que también estarán este viernes en alerta amarilla.

En la costa la situación puede ser complicada por el oleaje. En las Rías Baixas, la Mariña Lucense, Costa da Morte y Coruña Noroeste habrá alerta naranja por olas que pueden ir de los cinco a los ocho metros. En toda la costa coruñesa, el aviso pasa a rojo a partir de las 20 horas, cuando se prevé que las olas superen los 8 metros.

¿Qué nos depara el fin de semana?

De cara al fin de semana, Galicia afronta unas jornadas con cielos variables, con precipitaciones intermitentes más probables a medida que avance el domingo. La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) solo mantiene activa para el sábado la alerta naranja en la costa, por fuerte oleaje.

Las temperaturas se mantienen como hasta ahora. Las máximas se moverán entre los 17 grados de Ourense el domingo y los 13 de Lugo y Santiago, mientras que las mínimas oscilarán entre los 12 de A Coruña y Vigo y los 9 de Lugo.

Ríos en vigilancia

El Ejecutivo autonómico mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), en fase de preemergencia. Además, se está haciendo un seguimiento al caudal de siete ríos. Estos son: Mero, en Cambre; Barcés, en Abegondo; Valiñas, en Culleredo; Tambre, en Trazo; Cabeiro, Redondela; Oitavén, en Soutomaior; y el Arnoia, Baños de Molgas.

De este modo, piden a los ciudadanos que para reducir riesgos abandonen cuanto antes las actividades que puedan realizar en los espacios fluviales; no cruzar nunca una zona inundada; si el agua alcanza el vehículo, salir de inmediato y buscar un lugar elevado; y en caso de inundación de la vivienda, se debe acceder a la parte más alta y esperar ayuda.

