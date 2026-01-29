Proyecto Plancton: el sector marítimo retira 51 toneladas de residuos de las playas gallegas

Galicia alberga un total de 2.555 kilómetros de costa, considerando los 1.659 km de su perímetro costero, los 432 que rodean islas e islotes y los 464 kilómetros de las marismas y arenales. Ello la consagra como la autonomía con mayor longitud de costa, una realidad que obliga a cuidarla como oro en paño, aunque solo tuviera escasos 1000 metros. Vista la necesidad de mantener limpias las aguas de Galicia, y los escasos recursos públicos disponibles para eso, en 2021 nació el proyecto Plancton, una colaboración entre el sector pesquero y marisquero gallego y la obra social de Abanca. Desde entonces, ya han retirado 146 toneladas de residuos de arenales y fondos marinos de Galicia.

Solo en 2025 se han deshecho de 51 toneladas de de basura, ocho más que el año anterior, según celebró Afundación esta mañana en un encuentro con los medios de comunicación en Santiago. Todo ello, gracias al voluntariado de 1.140 personas, 190 embarcaciones, 40 entidades y varios colectivos del sector marítimo, que intervinieron en los concellos de A Coruña, Carballo, Ferrol, Muros y Ribeira, en la provincia de A Coruña; A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, O Grove, Redondela y Sanxenxo, en la de Pontevedra; y Burela, en Lugo. En total, se limpiaron 9 playas y 6 fondos marinos en toda la comunidad.

El proyecto Plancton —del acrónimo Plan de Conservación Territorial On— busca promover una conciencia sostenible en la sociedad haciendo visible el impacto negativo de la basura marina en los ecosistemas, sobre todo, «ante el objetivo exigente de trabajar para un futuro sostenible en un presente ambientalmente comprometido», como subrayó Pedro Otero, director gerente de Afundación, durante su intervención. Su labor no se centra únicamente en la retirada de agentes contaminantes del agua, sino también en la eliminación de especies botánicas invasoras que contribuyen al deterioro del ecosistema autóctono. «En 2025 se incidió especialmente en su eliminación y se retiraron 7 toneladas de este tipo de flora», señaló Otero.

Pero limpiar no es suficiente. Lo ideal, apuntaban, sería que en cada edición se recolectasen menos kilos de basura. Por ello, el año pasado también se desarrollaron campañas de concienciación sobre la importancia de compatibilizar el turismo con la conservación del entorno o la facilidad con la que los residuos urbanos llegan al mar, como 'Goza da praia sen deixar pegada' y 'O mar empeza aquí'.

Las redeiras, clave para el reciclaje de aparejos

Una de las entidades que participa en el proyecto es la Federación de Redeiras Artesás de Galicia, que engloba a siete asociaciones repartidas por todo el litoral gallego. En representación del sector pesquero y marisquero, su presidenta, Chus González, defendió la importancia de estas profesionales y explicó cómo «partiendo de la sostenibilidad del oficio, desde la asociación trabajamos en la separación de residuos y su reciclaje». Las redeiras reutilizan los aparejos de pesca, separándolos de esos restos, para destinarlos, también, a proyectos de artesanía que reivindan su supervivencia. «Que todo el mundo sea consciente de que estamos desapareciendo y queremos seguir ahí en el sector pesquero», ha dicho durante la presentación.

En Plancton también participan cofradías de pescadores y asociaciones de mariscadoras, «los primeros agentes de sostenibilidad del medio», ha asegurado, por su parte, el director de Abanca Mar, Javier Fraga. El proyecto continuará este 2026 con su sexta edición.