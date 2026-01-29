Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal obliga a suspender varios servicios ferroviarios en Galicia

Renfe ofrece a los viajeros alternativas por carretera

Un AVE a su paso por la provincia de Ourense

Un AVE a su paso por la provincia de Ourense / Carlos Castro/ E.P

El Correo Gallego

Santiago

Renfe habilitará este jueves alternativas por carretera ante la suspensión en Galicia de varios servicios a causa del temporal, que mantiene una nueva jornada de avisos meteorológicos, de carácter amarillo y naranja, fundamentalmente por los fuertes vientos.

Los servicios que se prestarán por carretera serán, según informa Europa Press, en la línea de A Coruña-Ferrol, el servicio de con salida a las 18.32 a las 23.05; Ferrol-Coruña con salidas a las 17.41 y a las 20.36; el de A Coruña-Monforte de las 19.25 (forma parte de la línea A Coruña-Lugo) y el de Ourense-A Coruña de las 19.50, también integrado en la línea Lugo-A Coruña.

Asimismo, en ancho métrico, el nivel II de alerta por viento afectará a los servicios de media distancia Ribadeo-Ferrol de las 18.40, Ferrol-Ribadeo de las 19.05 y el Ortigueira-Ribadeo de las 16.49 horas. A su vez, el cercanías Ortigueira-Ferrol con salida a las 18.40 y el mismo trayecto con sentido opuesto de las 20.05 horas.

Respecto a estos últimos, Renfe informa de que ofrecerá alternativas de transporte por carretera "siempre que las circunstancias no lo desaconsejen".

El mal tiempo no da tregua en Galicia: vuelve la alerta amarilla a toda la comunidad

Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: "Es más cómodo"

El temporal obliga a suspender varios servicios ferroviarios en Galicia

Proyecto Plancton: el sector marítimo retira 51 toneladas de residuos de las playas gallegas

Galicia prorroga durante un mes más las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa

"Ver bien no puede ser un privilegio": Galicia lidera el acceso a las ayudas públicas de gafas y lentillas para menores de 16

Las borrascas amenazan la campaña del marisco: "Baixa a salinidade agora que hai moita cría"

