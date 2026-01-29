"Ver bien no puede ser un privilegio": Galicia lidera el acceso a las ayudas públicas de gafas y lentillas para menores de 16

Ver mal puede ser un factor significativo a la hora de que a un niño le vaya bien o mal en clase. El precio de las gafas y las lentillas ha sido, en muchas ocasiones, un obstáculo para las familias y, por ende, para los menores. "Ver bien no puede ser un privilegio", señaló este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, desde la Óptica Diagonal de Ourense, donde dio cuenta del impacto del Plan VEO. Este programa de ayudas, impulsado por el Gobierno central, busca "garantizar el acceso a la salud visual de los menores de 16 años", con ayudas de hasta cien euros.

“La salud es la base sobre la que se construyen la igualdad, el aprendizaje y las oportunidades”, alegó, al tiempo que puso de manifiesto que Galicia lidera el acceso a estas ayudas con 4.529 solicitudes ya registradas. Esto supone la tasa más alta de España ajustada por población, con 129 peticiones por cada 10.000 habitantes.

Blanco hizo hincapié en que "alrededor del 30 % del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión no corregidos". Además, señaló que hay más de 530 ópticas adheridas al plan en la comunidad. Por provincias, la mayoría están en A Coruña, con 226, seguida por Pontevedra, Lugo y Ourense.

Algunos de establecimientos ya envían, además, SMS a sus clientes avisando de estas ayudas del Ejecutivo central, con el propósito de que lleguen al mayor número de beneficiarios posible.

¿Cómo se solicita?

La solicitud de estas ayudas del Plan VEO, que cuenta con una dotación de 48 millones de euros, es sencilla. Se hace de manera directa, presencialmente, en las propias ópticas adheridas al programa - que se pueden ver en la web del plan- hasta el 31 de diciembre de este año. La subvención contempla un máximo de 100 euros por menor y año.

De este modo, si el producto óptico cuesta menos de la cantidad máxima, el Ejecutivo cubre el coste total. En el caso de superarse esa cantidad, la familia deberá abonar la diferencia. Los productos incluidos son la montura completa o solo cristales graduados con tratamiento antirreflejo y lentes de contacto, junto a la solución líquida.