Distribuidoras ven un «caos» legal en el veto de bebidas energéticas a menores
Galicia eleva la edad mínima a 18 años, mientras que Asturias la fija en 16
La gran distribución —Asedas y Anged— ha encendido las alarmas ante la «falta de coherencia» normativa sobre las bebidas energéticas para menores. Galicia ya ha fijado en 18 años la edad mínima de compra y consumo, mientras que Asturias ultima una ley que la rebajaría a 16. Para las patronales, el resultado es una «ruptura de la unidad de mercado»: un joven de 17 podría adquirirlas en un municipio y, a pocos minutos, cruzar a otro donde estaría prohibido.
El debate, sin embargo, no es solo comercial. Estas bebidas concentran cafeína y otros estimulantes —a menudo acompañados de azúcar o edulcorantes— y en adolescentes pueden agravar insomnio, nerviosismo, palpitaciones o problemas de concentración, especialmente cuando se consumen varias latas o se combinan con deporte intenso (o con alcohol, como se ha documentado en muchos casos de «botellón»). Por eso, se insiste en retrasar su consumo y en mejorar la información a familias y centros educativos.
Piden una normativa estatal
Las asociaciones reclaman que cualquier restricción se sustente en criterios sanitarios «suficientes» y, si existe ese respaldo, sea homogénea en todo el territorio. Critican el coste operativo y la confusión en caja: en Asturias el personal tendría que comprobar dos edades distintas (16 para energéticas y 18 para alcohol) y, más polémico aún, se plantea impedir la compra a un adulto si va acompañado de un menor, una medida que consideran intervencionista y de difícil aplicación. Las patronales piden una regla común estatal y campañas preventivas centradas en el menor, no en más trámites.
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
- Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
- Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
- Borrasca Joseph: suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago
- Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas
- La alerta roja se desactiva en A Coruña: breve tregua antes de la borrasca 'Ingrid', que traerá frío y nieve a 400 metros