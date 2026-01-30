Ganaderos paralizan Lugo y Santiago con nuevas protestas

«El sector está que arde de indignación», aseguraron cientos de profesionales del agro, de distintas asociaciones y localidades, que se concentraron ayer en las ciudades de Santiago y de Lugo. El motivo es el mismo, y las formas de protestar, también: el sector ganadero gallego plantó cara al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y trajo de vuelta las tractoradas a la ciudad amurallada para manifestarse en contra de un tratado comercial que, como ya adelantaba ayer este diario, «pone en riesgo las explotaciones, el futuro del medio rural, la seguridad alimentaria, el empleo y el porvenir de Galicia».

Este jueves por la mañana centenares de ganaderos tomaron otra vez las calles de Lugo para visibilizar su «rechazo» en las inmediaciones de la sede de la Xunta en la ciudad. Tras dejar unos tantos tractores aparcados en el adarve de la muralla, secundaron una manifestación convocada, de nuevo, por las asociaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, que arrancó desde el edificio administrativo hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno. Mientras, avanzaban escoltados por otros tractores que recorrieron la ciudad provocando grandes retenciones en las calles contiguas.

No hay «avances»

Tras retirarse de las multitudinarias protestas en Lugo hace más de una semana, los ganaderos han decidido regresar al no ver «avances» tras la paralización del acuerdo económico UE-Mercosur por el Parlamento Europeo. Según aseguraron los portavoces de las organizaciones, el sector ganadero sigue sin obtener respuesta a las citas solicitadas con el delegado del Gobierno, la subdelegada en Lugo y con los eurodiputados. «El sector en toda España está que arde de indignación», expresaron.

Las diputadas del BNG Montse Valcárcel y Nino Fernández también participaron en la movilización en Lugo, y consideran el acuerdo con Mercosur «muy perjudicial para el sector primario gallego y para la economía productiva del país». Fernández responsabilizó tanto al PP como al PSOE de dar un «impulso» al tratado, recordando que ambos grupos parlamentarios votaron a favor, a pesar de mostrar ahora su apoyo al campo gallego.

En Ourense, ganaderos y agricultores también volvieron a cortar la A-52 en ambos sentidos con sus tractores en la tarde de ayer, a su paso por Xinzo de Limia. El portavoz de los tractoristas y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, ha reiterado, consultado por Europa Press, que permanecerán en la vía hasta lograr una reunión «con algún alto cargo del Ministerio de Agricultura».

Manifestación en Compostela

Mientras tanto, en la capital de Galicia los agricultores del Sindicato Labrego Galego - Comisións Labregas (SLG - CCLL) protagonizaba otra manifestación frente al centro comercial As Cancelas. Reclaman una mayor protección de la alimentación en el marco del acuerdo mercantil.

«Para nosotros, la firma de este tratado, que ya se hizo de forma totalmente antidemocrática, llevaría a la ruina y al cierre a miles de granjas y de proyectos labradores en Galicia», explicó María Ferreiro, ganadera y secretaria general del SLG a la agencia Europa Press. «Estamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y emita un dictamen», añadió.

Durante la movilización en Santiago, los manifestantes accedieron al establecimiento de Carrefour, situado dentro del centro comercial, y pegaron adhesivos en algunos productos que provienen de fuera de Galicia que decían: «La alimentación fuera del tratado UE-Mercosur». Además de la movilización en Compostela, el SLG también apoyó y estuvo presente en la acción conjunta que se organizó en Castropol (Asturias), junto a otras organizaciones agrarias.