Mueren dos operarios y otros dos están graves tras ser atropellados mientras trabajaban en la A-8

Dos operarios han perdido la vida este viernes y otros dos han resultado heridos de gravedad tras ser atropellados por una grúa en la autovía A-8, a la altura del kilómetro 587, en Pígara (Guitiriz, Lugo), en sentido Asturias. Según la información facilitada por los agentes de Tráfico al 112 Galicia, los operarios trabajaban en la vía cuando fueron arrollados por una grúa, que cargaba dos vehículos, después de chocar contra una furgoneta de mantenimiento que se encontraba estacionada en el lugar, sin ocupantes en su interior.

Como consecuencia del impacto, la furgoneta salió despedida y atropelló a cuatro trabajadores que estaban realizando labores de mantenimiento en la zona, colisionando posteriormente contra un camión de mantenimiento. Uno de los trabajadores falleció 'in situ', mientras que los otros tres resultaron heridos de consideración. Horas más tarde, uno de los trabajadores murió en Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, a causa de la gravedad de las heridas. El conductor de la grúa también precisó asistencia sanitaria.

Además de un particular, el mismo conductor contactó con el 112 Galicia sobre las 14.00 horas de este mediodía para informar del suceso. Los gestores del Emerxencias pusieron los hechos en conocimiento del Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivaron varias ambulancias al punto. También fueron informados los agentes de Tráfico, Bomberos de Vilalba, personal de mantenimiento de la vía y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Asimismo, se informó del suceso al personal del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) por si fuera precisa su intervención.

El accidente, asimismo, ha afectado al tráfico provocando retenciones, ya que este ha quedado cortado en el carril de la A-8 sentido Asturias, de forma que se circula con lentitud por el otro. Los trabajadores pertenecen al Centro de Conservación y Explotación de Carreteras de Mondoñedo, cuya plantilla tiene a seis trabajadores en oficina y 28, en el exterior.