Así será la estrategia de la Xunta para frenar el abandono escolar

La Xunta pondrá en marcha una nueva estrategia para frenar el abandono escolar temprano, con especial atención al alumnado masculino, a través del refuerzo del Plan FPGal360 y la implantación de itinerarios integrados de Formación Profesional y empresariales dirigidos al alumnado de ESO. Así lo anunció el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, durante una visita al alumnado de FP Básica de Carpintería y Mueble del CIFP Politécnico de Santiago.

Pese a que Galicia redujo en 2025 la tasa de abandono escolar hasta el 10,4%, situándose 2,4 puntos por debajo de la media estatal y se sitúa entre las comunidades con mejores resultados, el conselleiro subrayó que el abandono educativo sigue siendo “un problema fundamentalmente masculino”. En este sentido, explicó que la tasa entre los hombres alcanza el 13,5%, frente al 7,2% en el caso de las mujeres, lo que evidencia una clara brecha de género.

Ante esta realidad, Román Rodríguez destacó que su departamento seguirá trabajando “con la máxima diligencia y rigor” para reducir al mínimo esta tasa, mediante nuevas medidas específicas dirigidas a lograr que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo más allá de la ESO.

Itinerarios integrados de FP

Entre las principales novedades anunciadas figura la creación de un Itinerario Integrado de FP, que arrancará el próximo curso y permitirá que el alumnado de FP Básica acceda directamente a un ciclo formativo de grado medio, sin necesidad de pasar por un nuevo proceso de admisión.

Esta medida garantizará al estudiantado una plaza asegurada durante cuatro años, reducirá las barreras administrativas, aportará mayor estabilidad académica y facilitará la continuidad de los estudios, uno de los factores clave para evitar el abandono temprano.

El conselleiro puso como ejemplo el buen funcionamiento del ciclo de Carpintería y Mueble del CIFP Politécnico de Santiago, donde el 80% del alumnado de FP Básica ha continuado su formación en un ciclo medio desde su puesta en marcha en el curso 2021-2022.

Itinerarios empresariales

La estrategia se completará con la puesta en marcha de itinerarios empresariales, un programa dirigido al alumnado de la ESO que incluirá estancias de inmersión real en empresas del entorno del centro educativo. El objetivo es acercar a los estudiantes a la realidad laboral, dar a conocer las profesiones desde una perspectiva actual y estimular su motivación y expectativas de cualificación profesional.

Para ello, la Consellería realizará convocatorias específicas que permitirán al alumnado participar en estas experiencias formativas directamente vinculadas con el tejido productivo local.

“El objetivo es claro: lograr que el 100% del alumnado siga formándose, al menos, hasta los 18 años”, afirmó Rodríguez, quien incidió también en la necesidad de atraer de nuevo al sistema educativo a personas con baja cualificación que abandonaron sus estudios.