Surgen los primeros intentos de estafa a migrantes por la regularización: "Se aprovechan de la desesperación de la gente"

El anuncio de que el Gobierno ha iniciado el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que lleven, al menos, cinco años residiendo en España ha generado esperanzas a muchas personas migrantes sin papeles que desean estabilizar su situación, pero también un aluvión de dudas sobre cómo proceder. Muchas de estas preguntas han terminado, «por varias vías» en las oficinas de la entidad coruñesa Ecos do Sur, que alerta contra los posibles intentos de utilizar la coyuntura para sacar provecho de personas en situaciones límite. «Pedimos cautela. Estamos recibiendo decenas de consultas de personas que quieren saber cómo hacer, vienen con esperanza, ilusión y cierta desesperación por empezar a hacer todo el papeleo, y hay gente que se aprovecha de esa desesperación», alerta Natalia Monje, portavoz de la entidad.

En Ecos do Sur han empezado a detectar, de hecho, los primeros intentos de estafa a través de redes sociales, que ofrecen ayuda a migrantes para iniciar los trámites a cambio de dinero. Monje insta a las personas interesadas a desconfiar de cualquiera que se preste a iniciar un procedimiento que, insiste, todavía no está abierto. «Estamos viendo que en Internet hay personas presentándose como abogados que ofrecen servicios para empezar a tramitar los documentos. Es imposible, pedimos que nadie confíe en quien les pide dinero a cambio de realizar ningún trámite», advierte la portavoz de la entidad.

Estas publicaciones que invitan a poner en marcha ya los trámites, con gran difusión en plataformas como Instagram o TikTok, cuentan, señala, con cientos de comentarios de personas interesadas en regularizar su situación administrativa. El texto del decreto todavía no es definitivo, y todavía se encuentra en plazo de alegaciones, por lo que ni siquiera está aprobado todavía, como mucha gente cree. Los requisitos y la forma del procedimiento no serán definitivos hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco hasta entonces se sabrá la forma en la que se materializará el proceso de solicitud, si será online o a través de las oficinas de la administración.

Caer en estas trampas, alerta, puede tener derivadas perniciosas, más allá de la económica: «Cualquier documento que se solicite tiene una caducidad. Hay algunos que caducan en tres meses, y si se solicitan ahora, pueden haber caducado una vez empiece el plazo para el trámite. Pedimos paciencia», recuerda Monje. Estas estafas son una realidad recurrente en los trámites de Extranjería, como ocurre con las citas previas o los títulos universitarios. «Salen muy pocas citas, y hay gente que se dedica a coparlas y luego venderlas. Con la homologación de estudios hay quien ofrece procesos paralelos más rápidos a cambio de dinero. No existen estos procesos paralelos», señala.

El anuncio del Consejo de Ministros también ha generado un río de desinformación de todo tipo con respecto a cómo se materializará en la convivencia esta medida, que desde la entidad llaman a cuestionar. «Esto va a beneficiar y cambiar la vida a muchas personas que ya están en nuestros barrios, trabajan y consumen aquí y pagan impuestos indirectos aquí. Hay una alarmismo que tenemos que apagar. Tampoco se va a inflar el censo. Se está utilizando toda esta desinformación como arma política extremista, jugando con vidas y sufrimiento de muchas personas», lamenta Monje.