Tres trabajadores de una central eléctrica en Arteixo, detenidos por el robo continuado de cobre y material de la empresa

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres en Arteixo, Cerceda y Sigüeiro como presuntos autores de los delitos de hurto continuado y pertenencia a grupo criminal. Los implicados, que formaban parte de la plantilla de una central eléctrica en Arteixo, se coordinaron para sustraer una ingente cantidad de barras de cobre y otros metales valorados en más de 250.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado 1 de julio de 2025, tras una inspección rutinaria de seguridad en la central electrica. Los responsables de la explotación detectaron la falta de barras de cobre fundamentales para los generadores, cuya complejidad técnica implica que solo se fabrican en la ciudad estadounidense de Nueva York, con un valor superior a los 250.000 euros.

"La investigación permitió determinar que los sospechosos se concertaron para realizar las sustracciones aprovechando su condición de trabajadores. El grupo utilizaba las herramientas y vehículos de la propia empresa para acceder a los almacenes, donde cortaban las barras de cobre antes de extraerlas del recinto", explica la Guardia Civil en una nota informativa. Además del cobre, el grupo sustrajo más de una tonelada de tubos de acero inoxidable, baterías de plomo, latón y residuos valorados en otros 15.000 euros.

Lo vendían en una chatarrería cercana

La investigación técnica llevó a los agentes a identificar un establecimiento de gestión de residuos próximo a la central, donde los detenidos realizaron más de 60 operaciones de venta de material coincidente con el sustraído entre marzo de 2024 y diciembre de 2025.

Las detenciones se desarrollaron forma escalonada durante este mes de enero de 2026. El día 3 se procedió a la detención de los dos primeros sospechosos, mientras que la detención del tercer implicado fue el pasado 12 de enero. Las detenciones tuvieron lugar en Arteixo, Cerceda y Sigüeiro, según informa la Guardia Civil.

A los detenidos se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado de hurto, este último agravado por tratarse de material conductor.

Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.