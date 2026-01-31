Que la presencia de Galicia en Netflix va a más no es solo una realidad, también es un hecho. Buena fe de ello son los rodajes de diferentes proyectos del gigante del 'streaming' que la comunidad gallega acogió el pasado año. Una tendencia que, según hemos podido ver estos días en Santiago con las grabaciones de 'Lobo', la nueva gran apuesta de la plataforma roja, no parece que se detenga a lo largo de 2026. De todo ello hablamos con Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía, que este viernes se acercó hasta la capital gallega para ver de primera mano los primeros pasos de la serie de época que acercará a nuestras pantallas la figura de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España.

'El caso Asunta', 'El jardinero', 'Clanes', 'Animal'... Estamos viendo estos días en Santiago cómo se rueda 'Lobo', la nueva gran apuesta de Netflix. Cada vez Galicia está más presente en la plataforma roja.

Sí. Nos encanta rodar aquí, en unos paisajes increíbles, con el gran tejido tanto técnico como artístico que hay, el poder trabajar con productoras como Vaca Films, y, sobre todo, con las historias que hemos descubierto en Galicia. Tenemos varios proyectos en desarrollo que se van a rodar aquí y que estaremos anunciando pronto.

Así que la presencia de Netflix en Galicia va a ir a más.

Va a ir a más. La idea es seguir creciendo porque seguimos encontrando grandes historias.

¿A qué se debe esa apuesta cada vez mayor por la comunidad gallega?

Las historias más que nada. Obviamente los paisajes son increíbles, pero tampoco podemos ignorar el gran equipo técnico. Cada vez que rodamos aquí, se rueda con, mayoritariamente, equipos locales. Para nosotros es muy importante. Desde que lanzamos hace más de 10 años nuestro servicio en España, no solo queríamos llegar a Madrid, donde tenemos nuestro centro de producción, queríamos llegar a toda España, y Galicia se ha convertido en uno de nuestros puntos más importantes del audiovisual.

Sus palabras coinciden con las que el primer productor con el que Netflix trabajó en España, el noiés Ramón Campos, dijo una vez a este periódico, que «Galicia es una potencia nacional a nivel ficción, y no solo por sus actores».

No solo a nivel nacional, te diría a nivel internacional, porque tenemos que pensar que, cuando las historias vienen a Netflix, se crean en Galicia. Ya sea aquí, en Pontevedra o en A Coruña, pero se ven en todo el mundo. Por ejemplo, 'El caso Asunta' fue de las series más vistas a nivel global.

¿El futuro de Netflix pasa por la apuesta local?

Completamente. Pero no diría solo el futuro, nuestro presente pasa por ahí y nuestro futuro es impensable sin pasar por lo local.

Hablando de presente y futuro, cada vez vemos a más plataformas de 'streaming' apostar por el deporte en vivo y Netflix no ha sido una excepción. ¿Podremos ver dentro de poco partidos de fútbol o baloncesto de equipos españoles?

Para nosotros es un futuro muy real. Eso sí, cuando iniciamos nuevas áreas solemos ir paso a paso. Hace poco emitimos ese partido de Alcaraz contra Nadal, que fue uno de los primeros eventos en vivo, pero sí, vamos a estar concentrándonos en el futuro en esos eventos. No es en el futuro inmediato, pero es en el próximo.

Por último, ¿cómo ve la posible compra de Warner Bros. Discovery? ¿Los usuarios de Netflix podrán ver dentro de poco contenidos de HBO Max?

Ya se están viendo. Tenemos una relación con Warner desde hace muchos años. Hemos comprado muchas historias de ellos, tanto de cine como de series. Obviamente, la compra es un proceso largo, pero uno que nos entusiasma mucho, porque es una adquisición que es muy buena para el consumidor y para la industria.