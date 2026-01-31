Morre Francisco García, histórico do BNG e alcalde de Allariz durante 18 anos
Gobernou na súa vila natal entre 2000 e 2018, con sucesivas maiorías absolutas
O Bloque Nacionalista Galego e a política galega lamentan a súa morte
O político galego Francisco García, que fora alcalde de Allariz (Ourense), un dos bastións do Bloque Nacionalista Galego, entre o 2000 e o 2018, faleceu este sábado aos 69 anos.
A propia líder do BNG, Ana Pontón, transmitiu o seu pésame a través das redes sociais, xunto con outros membros da militancia nacionalista, como a deputada e vicepresidenta segunda do Parlamento galego, Montse Prado. «Doe profundamente a morte de Francisco García. Marcha un exemplo de compromiso con Galicia, de xenerosidade e de humanidade. É unha das persoas que máis admirei e das que máis aprendín no BNG, sempre co seu sorriso e optimismo», expresa Pontón.
Tamén salientou, precisamente, que «a súa pegada será indeleble» e «pode verse no seu amado Allariz». «Todo o meu agarimo e apoio á familia, amizades e a todas as persoas que hoxe o choramos. Sempre na memoria e no corazón», resolveu na súa mensaxe.
Pola súa parte, Prado lamenta que a «peor das noticias» chega dende Allariz. «Non teño palabras para describir a tristura inmensa pola perda dun compañeiro leal e comprometido con Galicia e cos seus foi un orgullo compartir militancia no Bloque e na UPG», expresa no seu perfil na rede social 'X'.
Néstor Rego, deputado polo BNG no Congreso dos Deputados, confesou estar «absolutamente chocado pola noticia» dun «compañeiro» do que só pode ter palabras de admiración tras unha vida dedicada á Unión do Povo Galego (UPG) e do BNG.
Un dos máis destacados do Bloque
Francisco García Suárez naceu en Allariz en 1957 e era diplomado en Maxisterio. Concelleiro de Allariz desde o ano 1990, foi tenente de alcalde de Anxo Quintana dende que este gañou as eleccións locais en 1991 até o ano 2000, cando lle sucedeu como rexedor. Após converterse en alcalde, revalidou o cargo en todas as eleccións locais celebradas ata que en 2018 presentou a súa dimisión como rexedor e foi substituído pola súa compañeira de filas, Cristina Cid. Ademais, nun amplo período do seu mandato local, exerceu como vicepresidente segundo da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
A líder do BNG, que este sábado tiña un acto na Rúa (Ourense), ademais do seu recoñecemento en redes sociais, realizou declaracións para manifestar a súa «tristura» polo pasamento de García, quen durante anos, dixo, «foi alcalde de Allariz e unha das persoas máis destacadas do Bloque».
«O seu exemplo vai seguir sempre presente entre nós», dixo Pontón, antes de trasladar o seu pésame á súa familia, amigos e tamén «a todos os veciños e veciñas de Allariz que hoxe choran a quen foi un gran alcalde».
