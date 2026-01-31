La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín

A estas alturas, es difícil, por no decir imposible, no haber escuchado alguna vez eso de "Yo quiero que me des, un besito nada más" o lo de "Una noche de copas, una noche loca, besé otros labios, olvidé tu boca". Y es que no es para menos porque ambas son, sin duda, las canciones del momento, por lo menos en redes sociales.

Detrás del éxito de estos dos 'hits' se encuentra, Nueva Línea, la orquesta viral del momento, que no deja de ganar adeptos y que en apenas unos meses se ha convertido en una de las grandes sensaciones musicales de Internet en este inicio de 2026.

De récord en TikTok y Spotify

Procedente de Tenerife, el grupo formado por Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla ha dado el gran salto al panorama nacional con sus versiones verbeneras de 'Noche de Copas' (canción original de la cubana María Conchita Alonso del año 1984) y 'Un beso' (lanzada en 2002 por Grupo Manía). Ambos temas no solo triunfan en las fiestas y verbenas, sino que han logrado colarse entre lo más escuchado en España.

En apenas unos meses ya superan los 990 mil seguidores en TikTok y la mayor parte de sus vídeos acumulan millones de visualizaciones. También rompen récords en Spotify, donde sus dos principales temas ya superan el millón de reproducciones.

En Galicia por San Valentín

Sin duda, son el fenómeno del momento y este 14 de febrero llegarán a Galicia con sus ritmos verbeneros.

Integrantes de la orquesta Nueva Línea / Instagram

Si hace apenas unas semanas el alcalde de Ames, Blas García, especulaba con que la orquesta podría visitar Ames en agosto para actuar en sus fiestas de verano, otra localidad gallega se les ha adelantado y vibrará en los próximos días con 'Una noche de copas'.

Tal y como confirmó la orquesta canaria a través de sus redes sociales, estará este 14 de febrero en O Porriño como parte de la programación de carnval en la localidad pontevedresa.

Por el momento aún no se conoce cuál será la ubicación exacta ni el horario en el que tendrá lugar el show, pero lo cierto es que la coincidencia con el día más romántico del año, San Valentín, parece una ocasión perfecta para cantar "yo quiero que me des, un besito nada más".

Más fechas en Galicia

A la espera de saber oficialmente si Nueva Línea estará o no en las fiestas de Ames, la orquesta tinerfeña volverá pronto a Galicia con dos nuevos conciertos confirmados. Serán el 18 de marzo en la Conservera Music Live (Viveiro) y el 20 de marzo en la sala Dona Dana (Touro).