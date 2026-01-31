La Xunta reconoce el trabajo de la Policía Adscrita por su labor en favor de la seguridad ciudadana

La Xunta de Galicia reconoció este jueves el trabajo de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) por su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, en un acto celebrado en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), en A Estrada. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó en la entrega de medallas y distintivos de permanencia al personal de la unidad, destacando su profesionalidad, vocación de servicio público y labor esencial para garantizar la seguridad de los gallegos y gallegas.

En el acto también estuvieron presentes el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva; el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco; y el comisario jefe de la UPA, Jorge Rubal.

Durante su intervención, Diego Calvo puso en valor que la UPA lleva más de tres décadas prestando “un servicio impagable en Galicia”, subrayando además el orgullo que supone para la comunidad contar con esta unidad policial.

En total, alrededor de medio centenar de agentes recibieron algún tipo de reconocimiento. Se entregaron casi una treintena de Cruces de Plata al Mérito Policial por servicios meritorios de carácter extraordinario, como la lucha contra los incendios forestales durante el pasado verano o la intervención del Grupo Operativo de Actividades Subacuáticas de la UPA dentro del contingente desplazado a Valencia tras la DINA.

Asimismo, se concedieron Cruces de Bronce por 30 años de trayectoria profesional continuada, junto con una decena de distintivos de permanencia por 25, 20 y 15 años de servicio. Además, se otorgaron doce distinciones honoríficas a personas ajenas a la unidad por su especial colaboración en diferentes actuaciones.

En el ámbito de la cooperación institucional, se entregaron tres placas colectivas por la colaboración destacada en la lucha contra los incendios forestales a la Brigada Galicia VII (Brilat), en el marco de la operación Centinela Galego; al Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME); y a la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural.

El acto sirvió también para recordar a los policías de la UPA jubilados durante el pasado año, a quienes se agradeció “una vida entera de servicio público y dedicación a la sociedad gallega”.