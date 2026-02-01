Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se investiga como caso de violencia machista

Localizan a una mujer asesinada con heridas de arma blanca en Mos y buscan a su pareja

El caso se investiga como posible violencia de género

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mos en el lugar de los hechos

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mos en el lugar de los hechos / Jose Lores

Elena Villanueva / A. Chao

Una mujer de 52 años fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género, según ha podido saber Faro de Vigo (del mismo grupo editorial que EL COIRREO GALLEGO).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. La hermana de la víctima, de nombre María Belén, fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo la pareja de la mujer abandonaba la vivienda.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que figura como principal sospechoso. De acuerdo con la información recabada, no constan denuncias previas por violencia de género.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se ha desplazado hasta el lugar para hablar con los investigadores.

Si finalmente se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería ya a seis. Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, serían 1.348.

[Noticia en ampliación]

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.

