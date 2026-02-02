Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico

El mal tiempo en Galicia continúa. Después de un mes de enero en el que hemos sufrido la constante llegada de las borrascas Goretti, Ingrid y Joseph, a las que se han unido un carrusel de frentes fríos atlánticos que nos han dejado alertas por nieve, viento, lluvia y mala mar, nuestra comunidad inicia febrero de la misma forma: bajo el azote del Atlántico.

Una situación que, tal y como detalla el pronóstico de MeteoGalicia, viene derivada del dominio de un centro de bajas presiones que se sitúa entre Irlanda y el noroeste peninsular, por lo que este lunes el panorama vuelve a ser de pleno temporal. Los modelos apuntan a que la jornada transcurrirá con cielos nublados y con precipitaciones en forma de lluvia por todo el territorio, que serán de intensidad fuerte en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Se espera incluso que puedan llegar a ser de carácter tormentoso, más posibles en Costa da Morte y en las Rías Baixas.

Imagen captada de un rayo en A Coruña / M. DYLAN

En cuanto a las temperaturas, han sufrido un ligero descenso. La capital de provincia más fría la pasada madrugada ha sido Lugo con 5 grados, mientras que en Ourense, Pontevedra o Ferrol, los termómetros han descendido hasta los 8 grados. La cota de nieve irá bajando con el paso de las horas, situándose en los 900 metros al final del día.

Avisos amarillos por nieve, viento y lluvia

Debido al envite de este nuevo frente atlántico que golpea Galicia, la Xunta mantiene activos avisos amarillos por nieve, viento y lluvia en buena parte de nuestro territorio. En el boletín elaborado este lunes, alerta de la posibilidad de acumulaciones de agua superiores a los 40 litros en 12 horas en muchos puntos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. En Fornelos de Montes, muy cercano a Vigo, se han acumulado 46,4 litros por metro cuadrado.

También las rachas de viento están siendo extremas en diferentes puntos de nuestra geografía. En Castro Vicaludo, en Oia, se han llegado a registrar 126,7 km/h a las 02:40 de la madrugada, mientras que en A Gándara, en Vimianzo, han llegado hasta 125,3 km/h a las 01:40 horas.

La nieve también hará acto de presencia este lunes en puntos de Lugo y Ourense. El boletín de avisos alerta de acumulaciones que pueden llegar a los 5 centímetros en cotas superiores a los 1000 metros.

Alerta naranja en el mar

La situación en el mar es todavía más complicada. Con la previsión de olas que pueden alcanzar los 6 metros y con vientos del sur fuerza 8, el aviso naranja impera en todo nuestro litoral este lunes, a excepción de la Mariña lucense, donde la alerta se queda en amarilla.

Mañana se extienden los avisos por nieve

Este martes, la borrasca situada al noroeste peninsular volverá a dejar un día de lluvia en Galicia. Las precipitaciones serán más probables en las provincias de A Coruña y Pontevedra, con tendencia de apertura de claros en Lugo y Ourense.

La cota de nieve estará situada en los 800 metros por temperaturas que seguirán en descenso, lo que ha obligado a extender los avisos, además de en Lugo y Ourense, a las zonas altas del interior de Pontevedra.

Un hombre se abre paso entre la nieve en Lugo la semana pasada / Carlos Castro // E.P.

Las rachas de viento seguirán siendo fuertes en dirección suroeste, en especial entre A Guarda y Fisterra, por lo que la alerta naranja se mantiene durante este martes en todo el litoral gallego.