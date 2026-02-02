Galicia confía en gestionar los permisos de trabajo de extranjeros este año
El Ejecutivo central remite un borrador a la Xunta para el traspaso de la competencia, pero «falta la memoria económica»
La transferencia a Galicia de las competencias ejecutivas para otorgar permisos de trabajo vinculados a la residencia a personas extranjeras da un paso adelante. Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien dio a conocer que el Estado ya ha remitido un primer borrador para poder hacer efectivo el traspaso de una competencia con la que ya cuentan Cataluña y el País Vasco.
La pasada semana, explicó el mandatario autonómico, se celebró ya la primera reunión técnica entre ambas administraciones. Rueda celebró, así, que «en las últimas semanas el tema haya cogido más velocidad», si bien afeó al Gobierno central que estos se hayan demorado varios meses. Y es que ya la pasada primavera, cuando Galicia asumió las responsabilidades en materia de litoral, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trasladó en su visita a la capital gallega la predisposición a realizar esta nueva transferencia.
De este modo, la Xunta tiene ya entre sus manos un borrador inicial, aunque, detalló Rueda, aún «falta una memoria económica». Esta debería ser enviada antes de que finalice el mes como paso previo a la Comisión Mixta de Trasferencia y recoger los medios materiales y económicos necesarios para el traspaso.
«Lo que demuestra la experiencia es que ahora mismo, en manos del Estado, los tiempos son amplísimos, mucho más de lo que creemos que es posible», señaló Rueda, quien enmarca la medida en su estrategia de «migración ordenada». Además, espera contar con esta competencia antes de que finalice el año.
De llevarse finalmente a cabo la transferencia, apuntó, «sería necesario seguir avanzando en la homologación de títulos extranjeros o en la necesaria actualización del catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura», tales como los vinculados al turismo o la construcción, «que no encuentran mano de obra».
Rueda cree que el Estado «no tiene ninguna política migratoria»
Cuestionado sobre la regularización extraordinaria de migrantes anunciada la pasada semana por el Ejecutivo central, Rueda alegó que es una cuestión «muy mal» planteada. «No tiene absolutamente ninguna política migratoria», remarcó, al tiempo en que insistió en que, «lo cierto», es que «nada se conoce más allá de los anuncios».
Además, no descartó las sospechas enunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid y compañera del PP, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno de «intentar manipular» los censos electorales. El mandatario autonómico aludió también al riesgo de «absoluta flexibilidad» que podría convertirse «en falta de rigor» para «acreditar la ausencia de antecedentes penales».
