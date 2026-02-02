Galicia roza los 9 millones de turistas: los viajeros que se alojan en pisos turísticos crecen un 50%

Galicia registró durante el pasado 2025 un nuevo año de récord a nivel turístico llegando a rozar los 9 millones de visitantes a lo largo de los 12 meses del año. Así lo confirmó esta tarde la Xunta después de que el Instituto Nacional de Estadística publicase los datos de ocupación de los establecimientos extrahoteleros (campings, apartamentos, albergues y hospedajes de turismo rural).

Mientras que en 2024, fueron 8,2 millones de personas las que eligieron algún punto de la geografía gallega para disfrutar de sus vacaciones, la cifra se incrementó durante el pasado año hasta los 8,8 millones, un 7,3% más.

A tenor de los datos, en este crecimiento han jugado un papel fundamental las viviendas de uso turístico (VUT), que fue la modalidad de hospedaje elegida por 1,5 millones de viajeros —500.000 más que durante 2024—.

Así las cosas, los alojamientos hoteleros y extrahoteleros recibieron durante el pasado año 7,3 millones de visitantes, un 2% más que en el año anterior. Un crecimiento exactamente igual al registrado por las pernoctaciones, que superaron los 13,5 millones.

Tal y como refleja el Ejecutivo gallego en una nota de prensa remitida a los medios, a estas cifras «se suman los que hicieron noche en viviendas de uso turístico que elevan el cómputo global hasta los 8,8 millones de visitantes».

Mayor rentabilidad

Pese a que como publicó este diario la pasada semana, la rentabilidad de los hoteles de la comunidad sigue a la cola en el conjunto del Estado con un ingreso por habitación disponible de 38 euros frente a los 90 que marca la media estatal, el rendimiento del sector hostelero gallego creció un 7% con respecto al año anterior. Según los datos que maneja Turismo de Galicia, los hoteles y pensiones de la comunidad ingresaron a lo largo del pasado ejercicio 451,2 millones de euros.

Procedencia

De este modo, durante el pasado año, el 71% de la demanda turística en la comunidad correspondió a visitantes nacionales —de ellos, el 24% son residentes en Galicia y el 71% restante llegados desde otros puntos de la geografía española—, mientras que el turismo internacional absorbió el 29% restante.

En cuanto a las pernoctaciones, el mercado nacional computa 6,4 millones de noches, cifra que alcanza su máximo histórico, con un crecimiento del 1,5% respecto a 2024. El internacional roza los 4 millones de noches y registra un incremento del 1,9%, mientras que el interno —de residentes en la comunidad— contabilizó 3,2 millones de noches, con un aumento del 3% respecto al año anterior.