La leyenda del reggaeton Yandel hará parada en Galicia este verano

Yandel, uno de los grandes nombres del reggaeton, hará parada en Galicia este verano. Será la única cita que tenga en la comunidad gallega, englobada dentro de su gira en solitario con el show Sinfónico.

El concierto tendrá lugar en el Coliseum de A Coruña el próximo 12 de julio. Las entradas saldrán a la venta este martes, 3 de febrero, a través de las plataformas de ATaquilla y Ticketmaster desde las 12.00 horas. El precio de salida será de 45 euros e irá hasta los 130 euros más gastos de gestión.

El artista puertorriqueño es historia viva de la música desde hace más de 20 años y uno de los máximos exponentes del reggaeton. Tras hacer dos sold out en el Movistar Arena de Madrid, aterrizará en A Coruña para reivindicar nuevamente su estilo musical con una manifestación cultural de primer nivel.

En su espectáculo, un innovador proyecto que fusiona sus éxitos con una orquesta sinfónica completa -de ahí el nombre del tour-, sonarán algunos de sus temas más emblemáticos como ‘Noche de sexo’, ‘Abusadora’, ‘Rakata’, ‘Ay mi Dios’, 'Algo me gusta de ti' o ‘Moviendo caderas’, en lo que promete ser una prueba fehaciente de la vigencia de Yandel 25 años después de su debut.