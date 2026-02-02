Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato en MosCHUSSandra VilasVista Alegre
instagram

La leyenda del reggaeton Yandel hará parada en Galicia este verano

Las entradas saldrán a la venta este martes, 3 de febrero, a través de las plataformas de ATaquilla y Ticketmaster desde las 12.00 horas

El Coliseum de A Coruña acogerá el show de Yandel

El Coliseum de A Coruña acogerá el show de Yandel / L.O.

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Yandel, uno de los grandes nombres del reggaeton, hará parada en Galicia este verano. Será la única cita que tenga en la comunidad gallega, englobada dentro de su gira en solitario con el show Sinfónico.

El concierto tendrá lugar en el Coliseum de A Coruña el próximo 12 de julio. Las entradas saldrán a la venta este martes, 3 de febrero, a través de las plataformas de ATaquilla y Ticketmaster desde las 12.00 horas. El precio de salida será de 45 euros e irá hasta los 130 euros más gastos de gestión.

El artista puertorriqueño es historia viva de la música desde hace más de 20 años y uno de los máximos exponentes del reggaeton. Tras hacer dos sold out en el Movistar Arena de Madrid, aterrizará en A Coruña para reivindicar nuevamente su estilo musical con una manifestación cultural de primer nivel. 

Noticias relacionadas

En su espectáculo, un innovador proyecto que fusiona sus éxitos con una orquesta sinfónica completa -de ahí el nombre del tour-, sonarán algunos de sus temas más emblemáticos como ‘Noche de sexo’, ‘Abusadora’, ‘Rakata’, ‘Ay mi Dios’, 'Algo me gusta de ti' o ‘Moviendo caderas’, en lo que promete ser una prueba fehaciente de la vigencia de Yandel 25 años después de su debut.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
  2. Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
  3. El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
  4. Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
  5. Borrasca Joseph: suspendidos los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago
  6. La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín
  7. Alerta roja por fuertes lluvias en Galicia: suspensión de clases y zonas afectadas
  8. La reputación del turismo cae entre los gallegos por su efecto en los alquileres

O BNG esixe responsabilidades á Xunta ante o “desastre natural advertido” en Monte Neme

O BNG esixe responsabilidades á Xunta ante o “desastre natural advertido” en Monte Neme

El Sergas detecta un brote de viruela del mono con siete casos en A Coruña

El Sergas detecta un brote de viruela del mono con siete casos en A Coruña

La leyenda del reggaeton Yandel hará parada en Galicia este verano

La leyenda del reggaeton Yandel hará parada en Galicia este verano

Galicia confía en gestionar los permisos de trabajo de extranjeros este año

Galicia confía en gestionar los permisos de trabajo de extranjeros este año

Galicia roza los 9 millones de turistas: los viajeros que se alojan en pisos turísticos crecen un 50%

Galicia roza los 9 millones de turistas: los viajeros que se alojan en pisos turísticos crecen un 50%

La Xunta da un ultimátum al Gobierno central con la AP-9: lo demandará si no remite la respuesta al dictamen de la UE

La Xunta da un ultimátum al Gobierno central con la AP-9: lo demandará si no remite la respuesta al dictamen de la UE

Ecologistas en Acción presenta una denuncia penal contra la Xunta por el colapso de la balsa de Malpica

Ecologistas en Acción presenta una denuncia penal contra la Xunta por el colapso de la balsa de Malpica

Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico

Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
Tracking Pixel Contents