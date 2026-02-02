Padres que denuncian a sus hijos por malos tratos: una realidad al alza con más de 200 expedientes en Galicia

Cada vez más padres denuncian a sus hijos tras sufrir algún tipo de agresión, según el análisis anual Violencia filio-parental en España elaborado por la Fundación Amigó a partir de los datos recopilados por cada comunidad autónoma, que detalla que solo en 2024 se tramitaron 4.521 diligencias, un centenar más que en el ejercicio anterior. Con todo, en la comunidad gallega el número de agresiones de descendientes a progenitores sufrió un ligero descenso tras su repunte en 2023.

En Galicia hubo 202 hijos denunciados por sus propios padres por maltrato, según los últimos datos publicados por esta asociación. A diferencia del resto de autonomías, aquí hubo una bajada de casi un 21% con respecto a 2023, cuando se registraron 255. Al menos, no es la autonomía con más casos, y se mantiene bastante distante de la región con el mayor número de expedientes a menores por este tipo de delito: Andalucía, que solo en 2024 contabilizó 1.059.

A esta le siguen la Comunidad de Madrid, con 894; la Comunitat Valenciana, con 691; el archipiélago canario, con 448; y Cataluña, donde se registraron 253 denuncias. Inmediatamente antes que en Galicia se sitúan las Islas Baleares, con 225, y justo por detrás, Euskadi, con 163. A esta le siguen Castilla y León (100), Asturias (96), Aragón (93), Extremadura (84), Castilla la Mancha (76), Cantabria (31), Navarra (29) y La Rioja (24). En general, la entidad que elabora el informe advierte un aumento en 2024, en comparación con los registros anteriores.

La punta del iceberg

«La violencia filio-parental sigue siendo una de las más desconocidas», explican desde la Fundación Amigó. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una «tendencia al alza en cuanto al interés generado por esta problemática». El motivo no deja de ser que «cada año, se abren en España más de 4.000 expedientes judiciales, siendo estos solo la punta del iceberg, ya que solo una mínima parte de los casos se denuncia judicialmente», señalan desde la asociación en sus informes.

Ante esta realidad, desde la Fundación Amigó animan a las instituciones públicas a potenciar «recursos especializados para su abordaje, que trabajen de forma integral y multidisciplinar, para poder ofrecer herramientas a todas las familias».

La Fundación Amigó, que lleva desde 1996 trabajando por la «transformación social e individual de la infancia y juventud más vulnerable», y con delegaciones en A Coruña, Lugo y Vigo, incide en la necesidad de proporcionar «una atención especializada, situando a las familias como protagonistas». Además, destaca «la responsabilidad de los profesionales en el abordaje de esta violencia».

Casi 700 familias atendidas

A través de sus centros en Galicia, esta asociación atendió en 2024 a 48 menores de 14 años infractores; a 941 familias y niños, «en recursos ambulatorios de prevención»; a 383 personas atendidas con graves conflictos familiares; y a 38 jóvenes emancipados. También pudo llegar a 673 familias y a 220 jóvenes adultos en situación de exclusión social, según su Memoria de 2024.

La Fundación Amigó entidad puso de manifiesto las cifras de 2024 en el encuentro Violencia filio-parental: reflexiones y estrategias. 10 años del Proyecto Conviviendo, celebrado en enero en Madrid. También se presentó el Observatorio de Violencia filio-parental UAM–Fundación Amigó, un proyecto conjunto de la Universidad Autónoma de Madrid y dicha asociación, que tiene como objetivo profundizar en la investigación y el análisis de este fenómeno, así como orientar la intervención profesional y social.

Al compartir los últimos datos, en el encuentro también se reflexionó sobre la de la violencia filio-parental en el sistema de justicia juvenil y la respuesta especializada desarrollada a través de programas educativos y terapéuticos integrales, teniendo en cuenta los cambios en el perfil de los menores y factores como la salud mental o el impacto de las tecnologías y las redes sociales.