Las pernoctaciones extrahoteleras crecen un 7% en 2025 en Galicia

Más del 25% de las noches se concentran en el mes de agosto

El camping, la opción preferida

Instalaciones del cámping Playa Samil, en Vigo

Instalaciones del cámping Playa Samil, en Vigo / José Lores

Europa Press

Santiago

Las pernoctaciones extrahoteleras crecieron un 7,2% en 2025 en Galicia en relación con el año anterior, impulsadas por apartamentos y campings, que en conjunto ganaron unas 285.000 noches, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la comunidad gallega hubo 252.560 pernoctaciones extrahoteleras más en durante el pasado año que en 2024 (pasaron de 3.488.104 a 3.740.664, un aumento aproximado del 7,2%). Todo ello, pese al ligero retroceso que sufrieron los hospedajes de turismo rural y los albergues.

Por tipo de alojamiento, las pernoctaciones en 2025 en apartamentos turísticos fueron 953.279, en campings 1.314.711, en turismo rural 360.596 y en albergues 1.112.078.

De este modo, campings lideran las pernoctaciones el pasado año con el 35% del total (concentrado en julio-agosto, que suponen el 73% de su actividad anual) y albergues representan el 30% (el pico del Camino de Santiago se registra entre abril-agosto).

Por meses, el de agosto concentra el 28% de todas las pernoctaciones extrahoteleras del año en Galicia.

