La Xunta reformulará la financiación local: se tendrá en cuenta la dispersión o el envejecimiento
La futura ley de administración local quiere dotar a los concellos de un nuevo marco jurídico y «clarificar las competencias» de cada institución
La financiación es una de las preocupaciones centrales de los gobiernos locales, que deben hacer frente a facturas y gastos de todo tipo. Con el objetivo, entre otras cuestiones, de «clarificar competencias», el Ejecutivo autonómico autorizó este lunes el inicio del trámite y de información pública del anteproyecto de la futura ley de administración local.
Esta norma, que la Xunta quiere remitir al Parlamento de Galicia antes de que termine el verano, aspira también a abordar un sistema de financiación nuevo para los concellos, así como dotarlos de un renovado marco jurídico e impulsar nuevas fórmulas de cooperación.
Con todo, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, incidió en que la «capacidad» de la Xunta con respecto a la financiación local es «limitada», dado que «corresponde al Gobierno central actuar». La reformulación, por tanto, será en el marco de sus competencias y se hará atendiendo a criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento.
Más fondos
De este modo, Calvo explicó que se incrementarán los fondos incondicionados, de forma que se destinen dichos recursos para las necesidades que los ayuntamientos determinen. También se aumentará la garantía de mínimos a todos los ayuntamientos con respecto al actual sistema «en más de 20 millones de euros».
«Vamos a hacer que la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos crezca, como mínimo, en el mismo porcentaje que evolucionan los ingresos de la comunidad», señaló.
La norma también aspira a «simplificar» la burocracia e impulsar de manera «definitiva» las nuevas tecnologías y la modernización de los procedimientos administrativos, así como a incorporar «fórmulas innovadoras» de colaboración y cooperación entre ayuntamientos.
Igualmente, el anteproyecto presentado por la Xunta apuesta por las mancomunidades y quiere «reforzar» el papel de las diputaciones provinciales como garantes de la autonomía municipal y de la «correcta» prestación de los servicios públicos municipales. Y aborda el declive poblacional, de forma que se definirán «cada año» los ayuntamientos que se encuentran en situación de reto demográfico.
