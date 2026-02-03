Educación convoca más de 1.100 plazas para que alumnos y docentes se formen en el extranjero este verano

Más de un millar de alumnos y docentes gallegos podrán viajar este verano al extranjero con el propósito de mejorar su formación a través del programa Galemundo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este martes la convocatoria de ayudas destinada a estudiantes de Bachillerato, universitarios y profesorado.

Así lo trasladó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una visita al Instituto Plurilingüe de Ames, en A Coruña, donde dio a conocer que aquellos que estudian Bachillerato podrán optar a 647 plazas para reforzar el conocimiento de idiomas en Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia y Portugal. La Xunta se hace cargo de los gastos derivados del coste de los cursos, el mantenimiento, alojamiento, traslados y actividades complementarias. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde mañana hasta el 3 de marzo.

En el caso del alumnado universitario, son 168 las plazas para realizar un curso de idiomas en cualquier país del mundo, con un mínimo de 45 horas lectivas, entre lo 1 de junio y el 31 de agosto. La ayuda será de 1.200 euros para estancias en Europa y de 1.500 euros para el resto del mundo. Las becas podrán solicitarse desde mañana hasta el 3 de marzo.

A mayores, se convocan 308 plazas de estancias en el extranjero para docentes de inglés, francés, alemán y portugués de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, así como para profesores de materias o módulos no lingüísticos impartidos en lenguas extranjeras en estas etapas.

En este caso, el programa tiene dos modalidades: una de integración en la vida escolar, sin deberes lectivos, en centros escolares de Canadá, Francia o Portugal durante dos semanas, en el primer trimestre del curso 26/27; y otra para hacer un curso de formación de dos semanas en julio de 2026 en Reino Unido, Francia, Portugal o Alemania. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde mañana hasta el 24 de febrero.

Más ayudas para FP

Rodríguez adelantó que el departamento del que es titular publicará este miércoles en el DOG dos convocatorias de ayudas para que estudiantes de Formación Profesional realicen estancias en el extranjero en empresas y entidades similares que fortalezcan su conocimiento de idiomas, mejoren sus competencias técnicas y adquieran una visión empresarial global.

La solicitud deberán realizarla mediante los centros, pues la convocatoria va dirigida a aquellos que participan en los proyectos Erasmus correspondientes. Las becas, que se podrán solicitar a lo largo de febrero, serán de un máximo de 1.750 euros para el viaje y de hasta 950 euros al mes durante la movilidad.