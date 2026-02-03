Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana

El mal tiempo en Galicia parece que no tiene fin. Tras un mes de enero en el que hemos recibido el envite de tres borrascas -Goretti, Ingrid y Joseph-, y de una sucesión de frentes atlánticos que han hecho que las condiciones meteorológicas hayan sido de pleno temporal, la llegada esta semana de la borrasca Leonardo, la sexta de la temporada de gran impacto, continuará generando avisos por lluvia, viento, nieve y tormentas que vendrán acompañadas de granizo y aparato eléctrico.

En lo que se refiere a este martes, el pronóstico de MeteoGalicia avisa de que la influencia de las bajas presiones que se sitúan al noroeste peninsular seguirán descargando precipitaciones en forma de lluvia en gran parte de nuestro territorio, que a primera hora han llegado a ser de carácter tormentoso en la ría de Muros y Noia. La cota de nieve está en torno a los 900 metros y ha obligado a cortar la autovía A-52 en dirección Vigo -a su paso por A Gudiña- tras el accidente de un camión a causa de este fenómeno y por el que la Xunta, mantiene activo el aviso amarillo en muchos municipios de las provincias de Lugo y Ourense.

Un camión quitanieves la semana pasada en Pedrafita do Cebreiro / Carlos Castro // E.P.

Alerta naranja en la costa

El temporal costero que desde hace días azota el litoral de Galicia no cesa. Este martes la situación en el mar mantiene activa al alerta naranja entre A Guarda y Estaca de Bares por fuertes rachas de viento y por olas que podrían superar los 6 metros de altura.

Llega la borrasca Leonardo

Este miércoles Galicia recibe la sexta borrasca de gran impacto de la temporada. Bautizada como Leonardo, este centro de bajas presiones que se está situando entre las islas Azores y Portugal, dejará sentir sus primeros efectos en nuestra comunidad a última hora del día.

Antes, la jornada transcurrirá con precipitaciones intermitentes que, una vez llegada la noche, serán más persistentes en la mitad sur, por lo que se mantiene activo el aviso amarillo un muchos concellos del interior de Pontevedra y de Ourense por acumulaciones que pueden superar los 40 l/m2 en 12 horas.

Paso cortado por las lluvias en Begonte, en la provincia de Lugo / Eliseo Trigo

Las temperaturas subirán levemente. En Lugo los termómetros descenderán hasta los 5 grados, mientras que en Santiago y Ourense bajarán hasta los 7 grados. En ciudades costeras como A Coruña, Pontevedra o Vigo, los mercurios marcarán 9 grados de mínima.

La intensidad del viento también se dejará notar en buena parte de Galicia. Un día más la Xunta se ve obligada a mantener activo el aviso amarillo en las provincias de A Coruña y Pontevedra, a las que se une la Mariña lucense y zonas del interior de Ourense.

En cuanto a la situación en el mar, tampoco mejora. El aviso naranja se mantiene en la franja atlántica por olas que podrían superar los 7 metros de altura, mientras que la alerta baja a amarilla en la costa de A Coruña, donde el oleaje podrá superar los 5 metros de altura.

Precuación la madrugada del jueves

La madrugada y la mañana del jueves Galicia recibirá el envite de la borrasca Leonardo. Catalogada de gran impacto, se espera que descargue toda su fuerza en la primera parte del día con precipitaciones persistentes que podrán ir acompañadas de granizo y aparato eléctrico.

Imagen de un rayo captada en la autovía de las Rías Baixas / SXENICK/EFE

Las temperaturas no variarán durante la noche, pero irán en progresivo descenso con el avance de las horas, situando la cota de nieve en torno a los 1.200 metros al final del día. La fuerza del viento también será notable, con rachas que soplarán muy fuertes en el litoral y en las zonas altas de nuestra comunidad.