El Gobierno asegura que en «poco tiempo» Galicia gozará de la competencias para los permisos de trabajo a extranjeros

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que «en cuestión de poco tiempo» la Comunidad gallega gozará de las competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros solicitadas por el Ejecutivo gallego.

Así lo ha trasladado este martes al ser preguntado al respecto en un acto en A Coruña y después de que en la jornada del lunes el Consello de la Xunta analizase un informe que constata pasos para que Galicia pueda asumir estas competencias, el «prolegómeno a acuerdos importantes que tienen que llegar», según señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Al respecto, este lunes, el delegado ha destacado que el Gobierno «apuesta por la cogobernanza» y por «desarrollar el mapa de las comunidades autónomas» y el «mapa competencial que establece la Constitución».

Blanco ha recordado que, en una primera reunión mantenida entre el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el Gobierno ya avanzó que estaba «a favor» de transferir y ha subrayado que, desde entonces, «lo que hay que hacer es dejar trabajar a los técnicos». «Ir protestando por el medio no tiene mucho sentido», se ha quejado.

Dicho esto, ha sostenido que a día de hoy hay un «primer borrador» sobre el que trabajar con el compromiso de «hacer las transferencias efectivas» y «dotar a Galicia de mayores competencias» dentro del compromiso «firme y serio» del Ejecutivo estatal.

«Vamos a dejar trabajar a los técnicos y, por tanto, yo creo que en cuestión de poco tiempo, en cuanto todos los flecos y las cuestiones técnicas se hayan resuelto, Galicia gozará de esas competencias que solicitó», ha afirmado para señalar que se hará «lo antes posible».