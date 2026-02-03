Las lluvias récord provocan el mayor aumento de agua en los embalses en 40 años
Las borrascas incrementan las reservas un 8% en España, pero más de un 12% en Galicia en solo siete días
Casi una decena de presas gallegas están por encima del 90% de su capacidad y hay una al 100%
El tren de borrascas que barre Galicia desde el comienzo del año empieza a dejar huella sobre el terreno. Con el suelo saturado de agua, la lluvia queda en la superficie en lugar de filtrarse y acaba alimentando unos ríos que llevan semanas al límite. De hecho, la Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de Inundaciones (Inungal) para vigilar el caudal de 14 cursos fluviales.
Los registros de lluvia en la comunidad, especialmente en la fachada atlántica, son elevados, pero no históricos. Sin embargo, sí hay un dato que se puede considerar excepcional: esta fue la semana en la que más aumentaron las reservas de agua en los embalses en cuatro décadas. Desde que existen registros semanales en 1988, nunca se había producido un aumento tan relevante en siete días: este martes había 4.516 hectómetros cúbicos (hm3), un 8,1 % más que el martes anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Pero es que en Galicia la cifra es todavía más elevada que a nivel nacional. La cuenca Miño-Sil ha aumentado su reserva un 15,9% y Galicia Costa en un 8,9%, según la información facilitada por el Gobierno, lo que se traduce en un incremento medio del 12,4%.
Un embalse gallego al 100%
De más de una treintena de embalses que figuran en Galicia en el informe del Ministerio de Transición Ecológica, casi una decena están por encima del 90% de sus reservas, lo que certifica la enorme cantidad de lluvia caída en la comunidad.
Al 98% está el embalse de A Edrada, en el río Mao (Ourense), y al 97% Os Peares, en el Miño. Al 94% figura Vilagudín, en la comarca de Ordes, mientras que al 93% de su capacidad aparecen los ourensanos de Chandrexa y Santo Estevo, el pontevedrés de Frieira, en el Miño, y el coruñés de A Ribeira, en el alto Eume entre A Coruña y Lugo. Sequeiros y San Martiño, en el Sil, están al 90%.
Pero es que por encima de todos ellos destaca uno: el único pantano gallego al 100% de capacidad es el del Eume, en el río homónimo y que está en el corazón de las Fragas do Eume.
En el lado opuesto aparece la pequeña presa de Cecebre, en A Coruña (59%); Vilasouto, en la falda de O Courel lucense (61%); el embalse de Salas, en O Xurés, (62%) y el de Rio Covo, en A Mariña de Lugo, que está al 66%.
Reservas embalses Galicia
Eume (Eume) 100%
Edrada (Mao) 98%
Os Peares (Miño) 97%
Vilagudín (Paradela) 94%
A Ribeira (Eume) 93%
Frieira (Miño) 93%
Chandrexa (Navea) 93%
Santo Estevo (Sil) 93%
Sequeiros (Sil) 90%
San Mariño (Sil) 90%
Castrelo (Miño) 88%
Santa Uxía (Xallas) 88%
A Fervenza (Xallas) 87%
As Conchas (Limia) 87%
Eiras (Oitavén) 86%
Belesar (Miño) 86%
San Pedro (Sil) 83%
Velle (Miño) 82%
Bao (Bibei) 81%
Guístolas (Navea) 80%
As Portas (Camba) 80%
Portodemouros (Ulla) 79%
Barrié (Tambre) 74%
As Forcadas (Forcadas) 72%
Cenza (Cenza) 70%
Albarellos (Avia) 68%
Rio Covo (Río Covo) 66%
Salas (Salas) 62%
Cecebre (Mero) 59%
Vigo, récord semanal de lluvia
A nivel nacional, la cantidad de agua acumulada en los embalses españoles en este momento asciende a 37.706 hectómetros cúbicos, un 67,3% de su capacidad.
Las precipitaciones de la última semana han afectado "considerablemente" a toda la península y la máxima se ha recogido en Vigo, con un total de 206,4 litros por metro cuadrado.
De acuerdo con los datos facilitados por Ministerio, en este momento, todas las cuencas salvo la del Segura (31,1%) se encuentran por encima del 54 % de su capacidad, nueve de ellas superan el 70% y tres acumulan más del 90%.
Los incrementos más espectaculares se han registrado en el Cantábrico oriental (en la última semana ha subido un 22%), Miño-Sil (15,9%), Guadalete-Barbate (10,8 %), Tajo (9,4%) y Guadalquivir (9,4%). Suben también de manera considerable las cuencas de Galicia Costa (un 8,9 % más), Duero (un 8,3 %) y Guadiana (7,8 %).
Las cifras facilitadas por Ministerio confirman que la reserva hídrica almacena en la actualidad 5.022 hm3 más respecto al año pasado por estas fechas.
