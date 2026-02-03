María Belén seguía viva cuando su hermana la encontró apuñalada por su ex y le pidió: «Llama a la ambulancia»

Santiago Fernández, el presunto asesino de María Belén Fernández, tenía previsto acudir a comer en la tarde del domingo al domicilio que ambos compartieron hasta hace dos meses en Mos, en el barrio de Ameiro Longo, en la parroquia de Sanguiñeda. Así se lo comentó Belén a su madre, que reside en la misma vivienda, pero en otra planta; sin embargo, dicha comida no se llegó a producir, pues Santiago asestó varias puñaladas a su exmujer. Los gritos alertaron a su hermana, que vivía junto a la madre de ambas y acudió en su auxilio. Cuando esta llegó, Belén, todavía estaba con vida. «Llama a la ambulancia», acertó a pedir la víctima de violencia machista, aunque no logró resistir con vida hasta la llegada de equipos sanitarios por la gravedad de las puñaladas, en zonas vitales de su cuerpo, tal y como explicaron a FARO fuentes cercanas al caso.

La hermana de la mujer asesinada pudo ver a su excuñado huir del domicilio familiar. La pareja se separó el pasado mes de diciembre, pero eran constantes las visitas de Santiago a su exmujer en la casa donde ayer a mediodía le arrebató, presuntamente, la vida. Luego, el hombre, de 67 años, escapó en su coche y fue localizado por la Policía Local de Porriño en la casa que tenía alquilada desde su separación en el lugar de Las Rocas, en la parroquia porriñesa de Atios. Fue la colaboración ciudadana la que permitió dar con su paradero, pues un vecino de Porriño llamó a la Policía Local indicando haberlo visto por la zona donde finalmente fue cercado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

El hombre estaba desnudo de cintura para arriba, sujetaba un cuchillo y se negaba a entregarse

La Policía Local de Porriño encontró al presunto asesino al filo de las 17 horas. Fueron los últimos en verlo con vida, a través de las ventanas del bajo que tenía alquilado en Atios. El hombre estaba desnudo de cintura para arriba, sujetaba un cuchillo y se negó a entregarse. Como existía riesgo para su vida, la Policía Local y la Guardia Civil estaban preparados entrar en el domicilio, sin embargo, desde la Benemérita dieron orden de que participara en el operativo la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil, un grupo de respuesta rápida y élite con sede en Vigo, que no llegó hasta las 19 horas.

Durante el transcurso de esas dos horas, las patrullas desplegadas alrededor de la casa donde estaba atrincherado Santiago, no pudieron contactar con él.

Cuando los efectivos de la USECIC ya estaban preparados para entrar en el domicilio donde se escondía el presunto asesino de Belén, una orden llegada de Madrid dispuso que fuera el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, una unidad de élite que actúa en situaciones de alto riesgo, y con sede en Pontevedra, quien se ocupara de asaltar la casa. Hasta que estos llegaron a Porriño, trascurrieron casi otras dos horas y, cuando por fin entraron en la vivienda donde se había refugiado el exmarido de la víctima, este ya yacía muerto. Él mismo se quitó la vida, asestándose varias puñaladas con un cuchillo, tal y como había hecho horas antes con su exmujer, convirtiéndola en la sexta víctima mortal de violencia machista en lo que va de año en España.

Pleno extraordinario y concentración en Mos

El Concello de Mos celebró esta tarde un pleno extraordinario para declarar tres días de luto oficial por el crimen machista de María Belén Fernández. Durante el mismo, la alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que «lo sucedido no puede ser atendido como un hecho aislado ni ajeno a la realidad social, sino como una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres y una vulneración intolerable de los derechos humanos».

Al remate, la corporación mosense, junto al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, y las alcaldesas de Tomiño y O Rosal, Sandra González y Ánxela Fernández, se concentraron en el exterior del Pazo de Mos, junto a un centenar de vecinos y vecinas, y guardaron silencio en señal de respeto, recuerdo y acompañamiento a la familia y seres queridos de la víctima. Por último, Ana Cabaleiro, abogada del CIM de Mos, recordó a Belén y le prometió que “yo, desde mi trabajo, del que tan orgullosa te sentías, voy a seguir peleando para que ninguna mujer más falte”.