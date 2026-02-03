Herida una mujer y su perro en Vigo tras desplomarse un enorme talud sobre el paseo de Bouzas

Un enorme talud de tierra de unos diez metros de altura ubicado junto a uno de los extremos del paseo de Bouzas, junto a la zona de Alcabre, se ha venido abajo hiriendo al menos a una mujer que pasaba en ese momento con su perro, que también resultó malherido.

Al menos la mujer acabó cayendo a la zona del mar, repleta de rocas en ese momento debido a la marea baja. Según fuentes municipales, habría sido trasladada al hospital con heridas «leves». Se desconoce por el momento si bajo el montón de tierra que ha caído sobre el paseo puede haber alguna víctima.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, el suceso ocurrió pasadas las diez de la mañana cuando, por motivos que se desconocen, el enorme talud de tierra de una finca privada se derrumbó y la víctima acabó cayendo en la zona rocosa del mar, aunque se desconoce si fue empujada por la tierra caída o si llegó a lanzarse para evitarla. La señora, nacida en el año 1953, vecina de la zona y que estaba paseando a su perro, fue ya traslada al hospital y, según los servicios sanitarios, podría tener una pierna rota.

La Policía Local ha acordonado la zona para impedir que los transeúntes circulen por el paseo. Todo ha ocurrido en el extremo del paseo de Bouzas más próximo a Alcabre, junto al parque infantil ubicado bajo las torres de la urbanización Sotavento.

Además, varios opearios municipales trabajan ya en el terreno, donde ha llegado ya una pala excavadora para retirar la tierra caída sobre el paseo. Probablemente este estrecho paso peatonal entre Bouzas y Alcabre permanecerá cerrado por seguridad hasta que se apuntale y asegure la zona. Según ha podido saber este periódico, el Concello se habría puesto ya en contacto con la propiedad del terreno.

Todo apunta a que las intensas lluvias de los últimos días, ya particularmente de la pasada madrugada en Vigo, donde se registraron intensas granizadas, podrían estar detrás de la caída de este talud.