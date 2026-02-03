Sanidade incorporará 21 psicólogos clínicos a sus centros de atención primaria este mes

Sanidade incorporará este mes de febrero 21 psicólogos clínicos a los centros de atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Uno de los objetivos principales es el abordaje de los trastornos mentales comunes, tales depresión y ansiedad leve moderada y trastornos adaptativos, para «garantizar una atención integral».

Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien apuntó que su Ejecutivo destinará a esta cuestión en torno a 1,5 millones de euros. Además, se buscará mejorar la accesibilidad a los recursos específicos para el tratamiento de los problemas de salud mental y desarrollar acciones preventivas de promoción en el ámbito de la salud mental. También incidirá en «optimizar la coordinación» entre los servicios de atención primaria y los de psiquiatría de las áreas sanitarias.

De este modo, se incorporarán tres profesionales en el área sanitaria de Santiago y Barbanza —Muros, Rianxo y Melide/Arzúa—, cinco en A Coruña y en Vigo, uno en Pontevedra e O Salnés, así como en Ferrol, y tres en Lugo y Ourense.

«La intención seguir aumentado esta red de psicólogos clínicos en la atención primaria hasta llegar a 50», señaló el mandatario autonómico, quien puso el horizonte en el año 2030.