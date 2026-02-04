¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?

El mal tiempo en Galicia no termina. Casi todos hemos perdido ya la cuenta de los días en los que la lluvia, el viento y la nieve nos llevan han acompañado desde principio de año, y apenas recordamos la última vez que el sol brilló en nuestra comunidad. Una situación que a corto plazo no va a cambiar, ya que después de recibir la 'visita' de Goretti, Ingrid y Joseph, este miércoles llega la borrasca Leonardo, la sexta de gran impacto de la temporada.

¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo?

Todos los modelos la anuncian desde hace días. Nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Leonardo se desplaza desde hace días hacia la península con la previsión de generar un fuerte temporal de lluvia, viento y mala mar, y por la cual, la AEMET ha emitido un aviso especial por fuertes precipitaciones que podrían llegar hasta los 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur de España.

Una fuerza que viene dada de una combinación de varios factores meteorológicos. El primero es la conexión con un río atmosférico que la borrasca ha abierto desde zonas tropicales del Atlántico, lo que inyecta una gran cantidad de vapor en el sistema de bajas presiones y que se traduce en lluvias extraordinariamente persistentes.

Otro factor es la continua llegada del tren de borrascas. Al no llegar de forma aislada y ser parte de la sucesión de temporales, Leonardo se mueve por latitudes más bajas de lo habitual, lo que hará que impacte de lleno sobre el suroeste peninsular.

También hay mucho riesgo de inundaciones. Con los suelos saturados por la constante llegada de las borrascas y sin casi capacidad de absorción, el peligro de acumulaciones y crecidas en los ríos es muy alto.

El último de los factores a tener en cuenta son las rachas de viento que llegan con la borrasca Leonardo. La rápida caída de su centro de presión generará vientos muy violentos, con ráfagas superiores a los 100 km/h.

La AP-9 este miércoles a su paso por Santiago / Antonio Hernández

¿Cómo afectará a Galicia?

Aunque Galicia no recibirá lo peor de la borrasca Leonardo, sus efectos también se dejarán sentir en nuestra comunidad. Según el pronóstico de MeteoGalicia, este miércoles ya quedaremos bajo su dominio, por lo que el día transcurrirá bajo una lluvia que será más intensa en las provincias de Ourense y Pontevedra, dónde muchos municipios mantienen el aviso amarillo activo por acumulaciones que pueden superar los 40 l/m2 en 12 horas.

Las temperaturas no han variado mucho con respecto al día de ayer. Lugo ha vuelto a ser la capital más fría con 5 grados, mientras que en Santiago y Ourense han bajado hasta los 7 grados. El viento también preocupa y la alerta amarilla impera en toda la costa de A Coruña. En O Xistral, en Lugo, esta madrugada se ha registrado una racha huracanada de 125,8 km/h.

Los avisos en mar siguen activos este miércoles. Hay nivel naranja desde A Guarda hasta Malpica, donde se esperan olas que pueden superar los 7 metros de altura, y desciende a amarillo en la línea de costa que llega hasta Ortigueira.

Los primeros efectos de la borrasca este miércoles en Santiago / Antonio Hernández

Precaución las primeras horas de jueves

La jornada de mañana jueves estará marcada por la inestabilidad generada por Leonardo, que nos envía un frente frío muy activo en las primeras horas del día. Según la agencia de meteorología gallega, se espera lluvias intensas que serán localmente fuertes durante la mañana y que posiblemente vengan acompañadas de granizo y aparato eléctrico, por lo que ya hay activo un aviso amarillo por este fenómeno para este jueves en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

La cota de nieve se volverá a situar en torno a los 1000 metros hacia el final del día, lo que hará que los puntos más altos de Galicia reciban una nueva capa de manto blanco. Las rachas de viento volverán a ser fuertes, con ráfagas muy fuertes en las zonas costeras, por lo que la Xunta mantiene la alerta amarilla en todo el litoral norte, en zonas del interior de Pontevedra y en la práctica totalidad de la provincia de Ourense.