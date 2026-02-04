Investigados cuatro menores que agredieron a otro en Nigrán y grabaron y difundieron la paliza

La Guardia Civil investiga a cuatro menores, tres varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 16 y 17 años de edad, y ha identificado a otro de 13 años, todos ellos vecinos de Nigrán (Pontevedra), como presuntos autores de sendos delitos de lesiones, contra la integridad moral y amenazas.

Según informó esta mañana el instituto armado, los hechos se remontan al pasado 10 de enero, cuando un menor de 13 años fue víctima de dos agresiones en la zona de Playa América.

Varios de los investigados lo retuvieron y lo llevaron por la fuerza a un callejón de la zona, donde fue agredido mientras uno de los menores grababa un vídeo en el que, según la Guardia Civil, se aprecia cómo es golpeado y zarandeado y cómo lo obligan a ponerse de rodillas.

El video fue compartido después entre los agresores, pero también con otros menores que no se encontraban en el lugar.

El menor agredido, acompañado de su madre, denunció los hechos y la Guardia Civil puso en marcha una investigación a fin de lograr identificar a todos los implicados, así como a los numerosos testigos que se encontraban en el lugar, lo que consiguió gracias a la colaboración de los diferentes colegios e institutos del Val Miñor.

La Guardia Civil logró identificar a los implicados, determinar quiénes fueron los autores materiales de la agresión y quienes grabaron y difundieron el video, que lograron recuperar de varios dispositivos móviles propiedad de personas que lo recibieron.

Por otra parte, un menor amigo de los agresores, también investigado, y que no se encontraba en el lugar de los hechos, comenzó a escribir mensajes amenazantes a la víctima, para intimidarlo y evitar la denuncia.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de menores.