Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»

La ciudad de Santiago lleva más de un mes sumida en una configuración atmosférica compleja, con episodios de lluvia y viento incesantes casi desde que empezó el 2026. La Navidad fue un respiro, pero el final del otoño y el invierno están siendo un eterno día de la marmota.

¿Cuánto queda?, ¿es normal lo que está pasando?, ¿Galicia es una de las zonas del mundo en las que más llueve? Juan Taboada, que lleva más de 20 años estudiando la climatología, tiene respuestas para todo ello.

-¿Cuándo va a parar de llover?

-Lo que estamos viendo es que lo que queda de esta semana y buena parte de la próxima vamos a seguir con condiciones muy parecidas a las de las tres semanas anteriores. El Atlántico está muy activo, tenemos una corriente en chorro muy zonal y mucho aire frío acumulado entre Estados Unidos y Canadá. Todo eso alimenta borrascas que viajan por el Atlántico y nos afectan. No todos los días van a ser de aviso ni va a llover durante 24 horas, pero estas condiciones de humedad, lluvia y tiempo desapacible se van a mantener al menos durante unos diez días. El pronóstico para la segunda quincena de febrero todavía está muy en el aire, pero hay señales de que podría haber algunos días de atmósfera más estable, con el anticiclón intentando desplazarse un poco hacia el norte.

-¿Qué significa que el Atlántico está muy activo?

-Las borrascas se forman en la zona de contacto entre el aire frío de las latitudes polares y el aire algo más cálido de las zonas subtropicales. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura, más se profundizan las borrascas, es decir, tienen menos presión en su centro y traen más viento y más lluvia. Ahora mismo tenemos una masa de aire muy frío asociada a una parte del vórtice polar que se desplazó hacia el noreste de Estados Unidos. Ese aire frío se encuentra en el Atlántico con aire más templado procedente del sur y, al haber tanta diferencia térmica, se forman muchas borrascas y además muy activas.

-En Vigo se batieron varios récords de lluvia en los últimos meses y en verano pasó lo mismo con el calor. ¿Por qué todos los valores se disparan hacia los extremos?

-Este año se dieron condiciones para que haya muchos días de lluvia, pero no es algo absolutamente excepcional. Sí anómalo. Además el otoño tardó en arrancar y hasta el 20 de octubre vivimos casi en verano. Es algo curioso que responde al clima cambiante en el que vivimos. Sabemos que las temperaturas están aumentando y que los fenómenos extremos van a ser más frecuentes. 2025 fue un ejemplo claro: en una misma temporada pasamos de sequía, de episodios de calor muy intensos casi sin solución, a uno de los inviernos más lluviosos de las últimas décadas.

-En las últimas semanas se han nombrado muchas borrascas. ¿A qué se debe?, ¿qué determina que tengan nombre propio?

-Desde finales de diciembre ya se han nombrado hasta siete, desde Francis hasta la actual, Leonardo. El fuerte gradiente de temperatura hace que el Atlántico esté muy preparado para formarlas. Desde 2017 varios servicios meteorológicos nacionales —el de Portugal, AEMET, Meteo‑France, el de Bélgica y el de Luxemburgo— forman un grupo. Cuando uno de ellos prevé que en su territorio va a haber avisos importantes, normalmente de nivel naranja o superior, se decide nombrar la borrasca. Son de alto impacto. En el caso de esta última, por ejemplo, la nombró Portugal porque allí iba a afectar de forma muy intensa.

-¿Están desapareciendo la primavera y el otoño?

-En cierto modo sí. Estas estaciones intermedias tienden a estrecharse. Por ejemplo, hasta finales de octubre tuvimos temperaturas cercanas a los 30 grados y en pocos días pasamos a una situación plenamente invernal. El año pasado casi no hubo primavera y el cambio al verano fue muy brusco.

-¿Llueve de más?, ¿Galicia es la zona del mundo donde más llueve?

-Sí, sin ninguna duda. Si tomamos como referencia la climatología, llevamos tres meses —noviembre, diciembre y enero— con precipitaciones claramente por encima de la media. Eso supone un exceso de precipitación, lo que puede provocar desajustes, ríos con crecidas o presas que tienen que desembalsar.

-¿Cuál es la principal función de la meteorología?

-Avisar a Protección Civil y a la población cuando un fenómeno meteorológico puede entrañar riesgo. Además de informar diariamente del tiempo y recopilar datos, una de nuestras funciones básicas es emitir esos avisos.

-¿Qué es el buen tiempo para un meteorólogo?

-«Buen tiempo» no es un concepto que nos guste mucho. Para nosotros, es aquel que se adecúa a la climatología de cada territorio. Que llueva en invierno no es mal tiempo; lo es cuando llueve en exceso. Y que haga calor en verano es normal, pero no que haya episodios extremos continuados.

-¿Tuvimos pocas horas de sol en enero?

-Sí, por debajo de la media. Han predominado los vientos del suroeste, mucha nubosidad y mucha humedad.

-¿Y os consultan desde Sanidade para lanzar algún tipo de aviso o recomendación a la población?

-En este caso no, pero lo hacen con en temas de salud pública relacionados con olas de calor y de frío, y también con radiación ultravioleta.

-¿Qué otros sectores o personas os consultan más el tiempo? Obviando a los periodistas, claro.

-Principalmente el sector primario —agricultura y ganadería—, el turismo, la organización de eventos al aire libre, el sector audiovisual y también personas particulares que necesitan planificar desplazamiento o que, por ejemplo, se van a casar.

-¿Y se enfadan si no aciertan?

-Más que cabrearse, se disgustan. Insisten a ver si hay algún matiz dentro del pronóstico que les pueda favorecer.

-¿Cómo de precisa es una predicción?, ¿por qué Meteogalicia utiliza el modelo americano y AEMET el europeo?

-La predicción es un problema de física. Partimos de observaciones procedentes de estaciones, satélites y radares, y resolvemos ecuaciones muy complejas en grandes ordenadores. Los modelos simplifican la realidad de forma distinta, por eso pueden existir pequeñas diferencias entre servicios meteorológicos. En Galicia utilizamos un modelo propio de alta resolución, de un kilómetro, adaptado a la orografía y al uso del suelo, que se ejecuta diariamente en el Centro de Supercomputación de Galicia. El modelo americano se emplea como condición de contorno, para la situación global.

-¿Podríamos vivir un tsunami?

-Imposible no es, porque es un fenómeno sísmico. Hubo un tsunami asociado al terremoto de Lisboa en el siglo XVIII. Las Cíes probablemente actuarían como un cierto parapeto, pero habría que estudiarlo específicamente con modelos.

-Que Vigo sea una ciudad de unas dimensiones considerables, con un gran centro urbano, ¿influye en el clima?

-Sí, a pequeña escala. Existe el efecto de isla de calor urbana, especialmente en verano. También las calles y los edificios modifican el viento. No es un efecto muy acusado, pero sí se observan pequeñas diferencias dentro de la ciudad y, aún más, respecto a zonas interiores como el valle de O Porriño.