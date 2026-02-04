¿Debe declararse el salmón en peligro de extinción en Galicia?

Nuevo SOS por el salmón atlántico (Salmo salar). Si a finales de 2025 era la Consellería de Medio Ambiente la que decidía vedar esta especie a la pesca para su protección, en una medida pionera en España, ahora son varios colectivos ecologistas los que piden dar un paso más e incluir el salmón en el Catálogo Galego de Especies Amenazadas, al considerar que está en claro peligro de extinción.

Las asociaciones Adega, AEMS-Ríos con Vida, Federación Ecoloxista Galega (FEG) y Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) solicitaron formalmente a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta esta medida para el considerado rey del río.

Galicia es hoy por hoy el límite meridional de la especie en Europa: no hay salmón atlántico más al sur en el continente. Sin embargo, el cóctel explosivo formado por la presión humana directa y el cambio climático provoca una situación límite para el salmón.

"A súa poboación sufriu un drástico declive ao longo dos séculos XX e XXI", explican los ecologistas en su argumentación ante la Xunta. Citan estudios y censos que confirman ese "descenso continuado" de sus poboaciones en la comunidiad: hay menos salmón y cada vez está en menos ríos.

Atlas del salmón atlántico en Galicia. / Cedida

Un 80% menos desde 1970

Según el Atlas del Salmón Atlántico en España de 2021, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, las poblaciones en Galicia se redujeron un 80% desde 1970 hasta hoy; y el número de ríos con poblaciones reproductoras pasó de 20 a apenas ocho en la actualidad. Antiguos ríos salmoneros como el Eume, el Tambre o el Sor hace tiempo que no ven un salmón en sus aguas. Sí siguen remontando el Miño, el Ulla, el Masma, el Eo y, de forma casi simbólica, Mandeo, Landro o Lérez.

Sin embargo, en cauces emblemáticos como el Ulla apenas se contabilizan 50 individuos reprodutores, muy por debajo del límite para garantizar la viabilidad de la especie, alertan los ecologistas, que recuerdan que hace solo unas décadas se hablaba en el Ulla de "miles de ejemplares".

Otros estudios recientes apuntan incluso a un descenso adicional de entre el 20% y el 50% para las poblaciones de salmón del sur de Europa por el aumento de la temperatura y la degradación de hábitats. El salmón atlántico se enfrenta en Galicia a numerosos problemas en su carrera entre el río y el mar: mayor presencia de depredadores en su fase juvenil, como cormoranes, nutrias, visones o garzas; barreras artificiales para el remonte como presas y embalses; contaminación de los ríos; presión pesquera y furtivismo; y, sobre , pesca industrial y depredadores durante su estancia en el mar, donde cada vez está más expuesto al tener que recorrer más distancia en busca de las zonas que el cambio climático le ha desplazado y que han alterado también a su alimento.

Salmón pescado en el Ulla años atrás. / Bernabé / Javier Lalín

"É un tesouro da natureza"

Ante este horizonte, Adega, FEG, AEMS-Ríos con Vida y SGHN ven necesario "recoñecer o estado crítico das poboacións de salmón galegas" tanto por su escasez como por la velocidad de su declive. "Hai que declarar a especie en perigo de extinción” para, deste xeito, desenvolver con urxencia un plano de recuperación con medidas para reverter esta situación, demandan.

"O salmón atlántico é un tesouro da nosa natureza, unha especie única que estamos a piques de perder debido ao maltrato dos ríos e océanos e a unha ineficaz xestión. O noso deber e o das administracións competentes é protexelo para preservar este patrimonio único", concluyen.