Más 80% de las excedencias por cuidado de familiares las solicitaron mujeres

Los bebés que nacieron en 2025 quizá no vinieron con un pan bajo el brazo, pero sí con un derecho universal e intransferible: la ampliación del permiso de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas. Ello también se ve reflejado en un incremento del 11% de gallegos que se acogieron a esta prestación en el último año: un total de 22.484 beneficiarios en Galicia, que estuvieron de baja por nacimiento una media de 111 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto supuso un gasto asociado de 158.154.621,37 de euros en total.

En la provincia de A Coruña se concedieron 10.004 prestaciones; en Lugo, 2.622; en la de Ourense, la que menos, 2.181; y en la de Pontevedra fueron 7.677. En el conjunto estatal, el Ministerio indica que se compulsaron 524.714 prestaciones por nacimiento, y la media por comunidades autónomas (CCAA) roza las 31.000.

En este contexto, Galicia se sitúa muy por debajo de otras CCAA como Andalucía (97.224), Cataluña (93.262) o Madrid (86.465), que tienen una mayor densidad poblacional. Pero también supera a otras autonomías más pequeñas, como Asturias, Cantabria, Navarra o La Rioja. Es decir, la comunidad concentró en 2025 más del 4% de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, lo que confirma un patrón de «estabilidad», como apunta la socióloga y profesora en la Universidade da Coruña (UDC), Belén Fernández.

Mayor «corresponsabilidad»

En 2025, los hombres fueron ligeramente mayoría en el disfrute de la prestación por nacimiento en Galicia (11.530), suponiendo el 51,3% del total. Mientras, unas 10.954 gallegas se acogieron a su baja de maternidad, casi el 49%. Estas cifras encajan con la inclinación hacia una mayor «corresponsabilidad», casi plena, que Belén Fernández ve «positiva», y más aún en el contexto de una nueva «tendencia que se lleva viendo en los últimos tres años» y «teniendo en cuenta que somos un país con muy pocos nacimientos». En ese sentido, Galicia se sitúa muy por debajo de las grandes CCAA, en la parte baja del «ránking» entre autonomías, similar al número que se solicita en las Islas Baleares.

Sin embargo, esto contrasta con los cuidados que puedan surgir más allá de esas 19 semanas del recién nacido, o los que requiera otro individuo. Las madres siguen siendo las que más excedencias laborales solicitan para poder atender a sus hijos, al no poder compatibilizar el trabajo con la maternidad, o incluso a otros familiares. A nivel estatal, se registraron 54.639 excedencias para atender a otra persona. Y en Galicia, de un total de 1.597 solicitantes de excedencia, solo en 2025 fueron 1.327 las mujeres gallegas que dejaron su empleo a un lado, de forma temporal, para dedicarse de lleno a la vida familiar. Más del 80% del total. Hombres fueron 270. Esto se traduce en un 391% más de excedencias femeninas, es decir, cada cinco mujeres por un varón.

«Cuidados cargados en las espaldas de las mujeres»

«Con las excedencias sucede justo lo contrario», reflexiona Fernández, en comparación con los datos sobre las prestaciones de paternidad. «Las mujeres superan el 80% de las excedencias, la inmensa mayoría, y son las responsables de las tareas de cuidados. También prima una estructura de dominación patriarcal», indica. En ese sentido, habla de un diseño «de inequidad» en el momento en el que «una pareja heterosexual tiene un hijo» y que se hereda de costumbres sociales ya aprendidas y asumidas.

Se mantienen, dice Fernández, unos «patrones tradicionales de cuidado sesgados, o cargados en las espaldas de las mujeres», porque son ellas a quienes «se responsabiliza de este tipo de tareas». En ese sentido, como experta en las fluctuaciones sociales, también atisba un pequeño halo de luz: «Los hombres se están incorporando a este tipo de cuidados y cada vez son más los que solicitan excedencias por este motivo».