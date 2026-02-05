La borrasca Leonardo deja incidencias en Compostela y más de 50 litros de lluvia en varias localidades gallegas

La borrasca Leonardo no solo ha obligado a suspender los trenes entre Santiago y Vigo, también deja ya este jueves más de 50 litros de agua acumulada por la lluvia en varias localidades gallegas, así como vientos que han superado los 100 kilómetros por hora. En la mañana de hoy en el municipio pontevedrés de Forcarei ya se han superado los 55 litros de agua acumulada; mientras que en Entrimo (Ourense) se alcanzaban los 52.4 L/m2. En cuanto a los vientos, en la estación de A Gándara, en Vimianzo, se han registrado ráfagas de 107 kilómetros por hora durante la madrugada, unos valores similares a los 100,8 kilómetros por hora de Burela (Lugo).

En Santiago, el impacto de la borrasca también se ha dejado sentir desde la madrugada. Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento están generando diversas incidencias a las que han tenido que acudir los bomberos compostelanos. Su trabajo a primera hora del día se ha centrado en actuar en una balsa de agua que se ha formado en la rúa das Estrelas, un punto dónde "las inundaciones son habituales cuando llueve con intensidad", informan desde el parque de Compostela.

Del mismo modo, los efectivos de emergencias también se han desplazado a diferentes puntos de la capital gallega por la caída de grandes ramas de árboles. Concretamente, acudieron a la rúa Ramón Baltar para liberar la vía que da acceso al Hospital Provincial de Conxo. Por este motivo también han tenido que salir hasta el Paseo da Quinta, en Vidán, así como a la zona de Villestro.

Trenes suspendidos

Vigo ha arrancado el día con todos los trenes suspendidos por el temporal de lluvia y viento y, al menos por el momento, también con la llegada de aviones «bloqueada» al aeropuerto de Peinador debido a las intensas rachas de viento. El primer avión del día que tenía que aterrizar en la terminal olívica al filo de las ocho de la mañana ha tenido que cancelar el aterrizaje. Mientras, los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y para la Transformación Digital, Óscar López, han cancelado su asistencia a la Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Dominio Militar (REAIM 2026) en A Coruña por cuestiones meteorológicas que afectaron a su vuelo, previsto desde Madrid hasta A Coruña, que llegó a despegar, aunque regresó al origen sin continuar con el trayecto.

Todo ello en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja (peligro importante) por lluvia en el interior de Pontevedra, con acumulados de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y de 100 litros en 24 horas, e incluso puntualmente 120 litros. También está activa la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral de Pontevedra y A Coruña, con olas de hasta seis metros, que a partir de las 15:00 horas se extenderá también a Lugo.

Los efectos de las fuertes lluvias en Xinzo de Limia, Ourense / EFE

Catorce ríos bajo vigilancia, entre ellos el Sar y el Tambre

La Xunta mantiene 14 ríos bajo vigilancia en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense por el riesgo de inundaciones, en una jornada en la que la borrasca Leonardo azota a Galicia con alerta naranja por lluvia y temporal costero. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia desde el pasado 20 de enero.

Actualmente, se encuentran en esta situación en la provincia de A Coruña el Mandeo a su paso por Coirós, el Mero en Cambre, el Sar en Ames, el Barcés en Abegondo, el Valiñas en Culleredo y el Tambre en Oroso y Trazo.

En Pontevedra se vigilan el Maceiras en Redondela, el Lérez a su paso por la capital, el Miñor en Gondomar y el Miño en Salvaterra de Miño. En la provincia de Ourense, son el Miño a su paso por A Peroxa, por Ribadavia y por Ourense, el Avia en Ribadavia, el Arnoia en Baños de Molgas, el Limia en Bande y el Támega en Castrelo do Val y Oímbra.

Viernes bajo el dominio de la borrasca

La jornada de este jueves estará marcada por la inestabilidad generada por Leonardo, que nos envía un frente frío muy activo en las primeras horas del día. Según MeteoGalicia, se esperan lluvias intensas que serán localmente fuertes durante la mañana y que posiblemente vengan acompañadas de granizo y aparato eléctrico.

La cota de nieve se volverá a situar en torno a los 1000 metros hacia el final del día, lo que hará que los puntos más altos de Galicia reciban una nueva capa de manto blanco. Las rachas de viento volverán a ser fuertes, con ráfagas muy fuertes en las zonas costeras, por lo que la Xunta mantiene la alerta amarilla en todo el litoral norte, en zonas del interior de Pontevedra y en la práctica totalidad de la provincia de Ourense.

Este viernes, Galicia seguirá bajo el dominio de la borrasca, que otro día más dejará mucha inestabilidad atmosférica, según el pronóstico de MeteoGalicia. La predicción refleja cielos nubosos con chubascos más intensos en la mitad sur y oeste, que localmente pueden ir acompañados de tormenta y de granizo. La cota de nieve se situará alrededor de los 900-1.000 metros durante toda la jornada. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, mientras que los vientos soplarán del sudoeste moderados en general, fuertes en el litoral.