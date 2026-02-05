Buscan figurantes en Galicia para la serie de Netflix sobre Romasanta: ¿Cumples los requisitos?

Lobo, la nueva gran apuesta de Netflix que acercará a nuestras pantallas, posiblemente a lo largo de 2027, la figura de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, continúa afilando sus garras.

Luis Tosar, en el papel de Romasanta, el primer asesino en serie de España, en una escena de la serie de Netflix 'Lobo'. / Netflix

Y es que, tras los rodajes de la ficción de la productora coruñesa Vaca Films llevados a cabo la pasada semana en el entorno de la Catedral de Santiago, en donde incluso se levantó para la ocasión un mercado en la Praza das Praterías, esta gran producción de la plataforma roja protagonizada por Luis Tosar, que hará de Romasanta, y Tristán Ulloa continúa sus grabaciones en Galicia, las cuales se extenderán hasta el próximo mes de mayo en localizaciones de la comunidad como Lalín, Oleiros, Betanzos, Monfero, O Courel, Celanova, Ribadavia, Allaríz y Sobrado dos Monxes, entre otras.

Luis Tosar conduce un carromato en la Praza do Obradoiro, durante los rodajes de la serie de Netflix 'Lobo'. / Jaime Olmedo | Netflix

Unos rodajes por los que no solo pasarán Luis Tosar y Tristán Ulloa, también lo harán, según una imagen de los rodajes en Santiago compartida por la Xunta de Galicia, otros actores como Luisa Mayol y Xosé Antonio Touriñán, además de cerca de 4.000 figurantes entre los que puedes estar tú.

‘Casting’ abierto

La razón: la empresa JP Castings ha abierto un proceso de selección en busca de un «caligrafista para participar en el rodaje de la nueva serie de época de Vaca Films». En concreto, se necesita a «un hombre de entre 30 y 60 años» residente en Galicia que sea «diestro» y «que sepa caligrafía con plumín» para rodar varias escenas, en principio, el próximo 13 de marzo en Monfero (A Coruña) y el 31 de marzo en Agolada (Pontevedra).

Aquellos interesados deberán mandar un correo electrónico a castingsgalicia@gmail.com que incluya el nombre completo, la edad, un teléfono de contacto, el concello de residencia, fotografías de las manos por delante y por detrás y una breve explicación de la relación que mantenga con la caligrafía.

La persona seleccionada no solo participará en una de las grandes apuestas actuales de Netflix junto a varios actores del momento, también podrá ponerse un vestuario de época diseñado por la compostelana Eva Camino, quien, al frente de un equipo de seis personas, ha confeccionado un vestuario de época «contemporanizada» creado únicamente para esta serie de la forma más fiel posible, basándose principalmente en libros, con materiales de segunda mano recogidos en Galicia.

Vestuario de los figurantes de la serie de Netflix 'Lobo'. / Jaime Olmedo | Netflix

De hecho, algunas piezas están hechas a partir de manteles, colchas y materiales de mudanza que ayudarán a ambientar a la perfección un nuevo proyecto que, en palabras de su productor, Borja Pena, a EL CORREO GALLEGO se trata de «una serie basada en hechos reales que juega con la idea de hacer un true crime de época en una Galicia del siglo XIX todavía no mostrada en el audiovisual español y que cuenta con la peculiaridad de que su protagonista, Manuel Blanco Romasanta, llegó a alegar durante el juicio por sus crímenes que era un hombre lobo. Eso hace única esta historia, que además está muy vinculada a las creencias gallegas». Una mezcla que ya tenemos ganas de ver y que seguro dará mucho de qué hablar.